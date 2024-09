Olajšanje: Žiga Daneu pri padcu ni utrpel hujših posledic

Na tekmi prvega kroga lige Aba med FMP in Cedevito Olimpijo je v zaključku tekme grdo padel mladi Žiga Daneu. Vsem je zastal dih, iz dvorane so ga morali odpeljati na nosilih. Iz kluba so danes zjutraj poslali dobro novico, da je Žigovo zdravstveno stanje dobro.

"Po včerajšnjem padcu na tekmi z FMP je Žiga Daneu ponoči prestal preglede, ki so pokazali, da udarec ni pustil hujših posledic in da je njegovo zdravstveno stanje dobro. V današnjih zgodnjih jutranjih urah je bil Žiga tako že s preostalimi soigralci v hotelu. Po prihodu v Ljubljano ga bo dodatno pregledal klubski zdravnik," so sporočili iz Cedevite Olimpije, ki je v prvem krogu lige Aba izgubila gostovanje pri FMP z 62:75.

Mladi Daneu je v zadnji minuti ob skoku grdo padel na hrbet in bil nepremičen. V dvorani je vsem zastal dih, prav vsi pa so imeli ob neprijetnem prizoru zaskrbljene obraze. Po nekaj minutah so ga na nosilih odpeljali iz dvorane v bolnišnico, kjer je prenočil, na veliko veselje vseh pa se je zjutraj že pridružil ekipi v hotelu.