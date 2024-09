Košarkar Cedevite Olimpije Žiga Daneu se je po nedeljskem grdem padcu na tekmi prvega kroga lige Aba vrnil v Ljubljano in v torek zjutraj opravil pregled z magnetno resonanco. Novice so zelo dobre: odnesel jo je brez posledic in se bo postopno vrnil v trenažni proces.

Žiga Daneu Foto: www.alesfevzer.com Nedeljsko tekmo v Beogradu med FMP in Cedevito Olimpijo je zaznamoval grd padec Žige Daneua, ki jo je v zaključku tekme skupil v skoku za žogo. Z velike višine je padel na glavo oziroma vrat in nato za nekaj trenutkov nepremično obležal na tleh. Po daljši prekinitvi ga je zdravniška služba z nosili odpeljala v bolnišnico. Kmalu po srečanju so iz tabora zmajev sledile spodbudne novice, da se je 22-letni Daneu brez posledic po pregledih vrnil v hotel k ekipi.

Kot so sporočili iz kluba, ki je trenutno v Cluju-Napoci, kjer bo v sredo igral prvo tekmo Eurocupa, se je Daneu v ponedeljek že vrnil v Ljubljano. "Žiga je bil že v ponedeljek dopoldne zelo dobro razpoložen," so še sporočili iz Cedevite Olimpije. V torek zjutraj je opravil pregled z magnetno resonanco. "Ta je pokazal, da jo je Žiga po nedeljskem padcu odnesel povsem brez posledic. Zdravstvena ekipa Cedevite Olimpije je pripravila protokol, po katerem se bo Žiga postopoma vrnil v polno intenziteto treningov."

Bolni Gnjidić bo še nekaj časa odstoten

Lovro Gnjidić Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Manj spodbudne so informacije glede Lovra Gnjidića. Zaradi bolezni je izpustil uvod v tekmovalno sezono in turnir v Tivoliju, iz kluba pa so zdaj sporočili, da bo zaradi bolezni odsoten daljše obdobje. Kako dolgo, bo znano v prihodnjih dneh.