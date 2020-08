Fartek v Triglavu, Krivec nikjer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krivec se je upokojil

Na košarkarski tržnici v prihodnje zanesljivo ne bo aktiven Bojan Krivec, dolgoletni član novomeške Krke, s katero je bil državni prvak in zmagovalec evropskega pokala EuroChallenge. V zadnjih sezonah je 188 cm visoki btranilec, ki je letos dopolnil 33 let, igral za Trote v 2. SKL, pred tem pa tudi za Maribor, Lastovko in Kvarner.

Triglav bo vodil Fartek

Na novo sezono se pripravljajo tudi košarkarji kranjskega Triglava, ki bodo po letu 2007 znova zaigrali v prvi slovenski ligi. Tja jih bo popeljal dosedanji trener Tomaž Fartek, ki se je s klubom dogovoril za nadaljnje sodelovanje. V prihodnje ga največ dela čaka pri zapolnjevanju igralskih vrzeli. " Smo še vedno v fazi sestavljanja ekipe, zato bomo morali biti pri nadaljnjem načrtovanju priprav zelo pametni in potrpežljivi," pravi Fartek.

Robin Amaize znova v Münchnu

Žan Mark Šiško se na novo sezono pripravlja v taboru Bayerna iz Münchna. Bavarski evroligaš pa je ob tem naznanil novo kadrovsko potezo. V moštvo se namreč vrača 26-letni branilec Robin Amaize, ki je v pretekli sezoni igral za Oldenburg. Ob vrnitvi v Bayern je s klubom podpisal pogodbo do leta 2022.

Pri Maccabiju ne mirujejo

Pospešeno pa igralsko zasedbo gradijo pri nekdanjem večkratnem evropskem in "večnem" izraelskem prvaku Maccabiju. Del Moštva iz Tel Aviva z novo pogodbo ostaja tudi ameriški krilni košarkar Angelo Caloiaro. Pred tem pa se je za izraelski izziv odločil njegov rojak Chris Jones, ki je nazadnje igral za Bursaspor.