Velika negotovost v "mehurčku" ljubljanskih Stožic

Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac je ob prikimavanju kapetana Jake Blažiča v prvem tednu priprav zadovoljen s poletnim kadrovanjem in igralsko delovno zagnanostjo. Oba predvsem upata, da bodo Ljubljančani zbrano lahko unovčili tudi pod koši, kar pa ob trenutnih epidemioloških razmerah v Evropi in dejstvu, da vitaminski zmaji nastopajo na dveh mednarodnih frontah, še zdaleč ni samoumevno. Zato v "mehurčku" v Stožicah, ki je po težavah nogometnih sosedov še bolj zaprt, ni mogoče spregledati negotovosti.

Prihod z maskami, obvezno razkuževanje rok, stalno razkuževanje dvorane … Nova realnost ob začetku priprav Cedevite Olimpije, kjer so zaradi novega koronavirusa večino medijskih aktivnosti prestavili na splet in tako dodatno omejili stike. Po nedavnih okužbah pri sosedih, nogometaših Olimpije, so v košarkarskem delu Stožic še bolj previdni.

"Upoštevamo vsa navodila in se tudi v prostem času družimo v zelo ozkem in predvsem stalnem krogu," pravi kapetan Jaka Blažič, vesel podatka, da so bili vsi soigralci in člani spremljevalnega štaba na testiranju negativni, a vendarle tudi malce v skrbeh, saj se dobro zaveda, da pogovor o tej temi posledično ogroža tudi začetek sezone.

Kendrick Perry: pomembna okrepitev Olimpije Foto: Sportida

"Odgovorni bodo že povedali"

"Nihče ne ve, kakšno bo stanje čez nekaj tednov, ko naj bi se sezona začela. Ne vemo niti, kakšna bo videti sezona. Osebno bi najraje videl, da bi v Sloveniji naredili varnostni mehurček po vzoru lige NBA, pa bi vse evropske in jadranske tekme odigrali pri nas," se je pošalil Blažič in priznal, da v slačilnici pogovor občasno nanese tudi na to temo.

A ker bi pretirano obremenjevanje z usodo sezone in razmišljanje o neizvedljivosti prvotnega scenarija lahko ohromila priprave, misli raje namenja treningom. "Odgovorni bodo že povedali, kako in kaj. Mi pa moramo delati in čakati," pravi Gorenjec v ljubljanskem taboru. Ta je sicer dodobra spremenjen.

V primerjavi z začetkom lanskih priprav sta od prve zasedbe Cedevite Olimpije v Stožicah poleg kapetana Blažiča ostala le še zlati reprezentant Edo Murić in Američan Mikael Hopkins. Ivan Marinković je Olimpijo okrepil v zadnjem delu pretekle sezone, novo pogodbo je prejel Rok Radović, poleti pa so v zmajevo gnezdo vstopili še Alen Hodžić, Žiga Dimec, Roko Leni Ukić, Dan Duščak in Kendrick Perry, ki se že znojijo v Stožicah, ter Mangok Mathiang in Rion Brown. Zadnja dva trener Jurica Golemac v Ljubljani pričakuje prihodnji teden. Podobno velja za Rusa Egorja Sitkova, ki pa bo, tako kot tudi Alen Malovčič in Miha Cerkvenik, svojo priložnost iskal kot posojen igralec pri Iliriji.

Foto: Sportida

Dobili, kar je bilo dosegljivo

"Za sestavo ekipe smo imeli dovolj časa. Trg in kandidate smo podrobno analizirali, se v klubu pogovarjali in nato vlekli poteze. Želeli smo fante, ki želijo napredovati. Tiste, ki smo si jih najbolj želeli, smo tudi pripeljali. Imajo karakteristike, ki ustrezajo sistemu, za katerega si v Ljubljani prizadevamo, zato moram biti ob koncu kadrovanja in začetku priprav zadovoljen," o novi Olimpiji razmišlja Golemac, ki bi sicer v idealnih razmerah želel še bolj slovensko ali vsaj regijsko obarvano zasedbo.

"Nisem ljubitelj večjega števila Američanov v ekipi. Sem pa realen. Vem, da na trgu ni veliko kakovostnih igralcev. Vsaj ne v mejah naših finančnih zmožnostmi. Sicer pa je v Evropi iz leta v leto več ameriških igralcev. Tiste, ki bodo nosili dres Olimpije, smo zelo dobro preverili. Hopkinsa poznamo iz pretekle sezone, s Perryjem smo se srečali v ligi ABA, o Brownu pa sva se s športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem dobro pozanimala pri svojih virih v Grčiji in Turčiji. Vem tudi, kakšen je Mathiang, saj ga spremljam več let in sem ga želel tudi v svoji Primorski," težav z značajem ali mačkov v žaklju ne pričakuje trener Olimpije.

Trening Cedevite Olimpije skozi objektiv Sportide (Grega Valančič):

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Ukiću vloga v slačilnici

Zelo pomembno okrepitev pa vidi v Ukiću, ki je resda svoj igralski zenit najbrž že dosegel, a bo ob dobrem zdravstvenem stanju in z neprecenljivimi izkušnjami ter slogom igre, v katerem ima podaja prednost pred metom, lahko dodana vrednost, predvsem pa trenerjeva podaljšana roka in mentor mlademu Duščaku.

"Z njim sem se veliko pogovarjal. Ve, kaj pričakujemo od njega. Ima močno besedo, kar bo zelo pomembno v slačilnici. To bo imel pod nadzorom. Gre za profesionalca z izkušnjami v ligi NBA in evroligi," o splitski okrepitvi razmišlja Golemac.

Roko Leni Ukić je bil želja Splita, a se je preselil v Ljubljano. Foto: Sportida

Zadovoljstva ob pogledu na soigralce ne skriva kapetan Blažič. "Imamo slovensko jedro in kakovostne tujce. Poleg izkušenega Ukića, ki bo dragocen v slačilnici, so to dokazovanja željni fanjte, ki želijo napredovati in si prek Olimpije zagotoviti še boljše pogodbe v prihodnosti. Zdaj je pomembno, da se v ekipi ustvariti prava kemija, ki nam bo pomagala do boljših rezultatov," pravi Jaka, ki, kot pravi, sam ni prav dolgo razmišljal, ali ostati del Olimpije ali pa se znova podati čez mejo. "Gre za novo zgodbo, ki ima smisel. S trenerjem Golemcem še toliko bolj," pravi Jaka.

Kaj pa cilji?

Pogovoru o konkretnih ciljih sta se sicer tako Golemac kot Blažič ob prvih treningih na široko izognila. "Nisem Harry Potter, da bi govoril, kaj se bo dogajalo. Imam pa pri sebi zelo dobro zapisan cilj. Vsak trening mora biti boljši kot prejšnji. Želim napredovati in dobiti vsako tekmo. Nato pa … Ne vem, kaj nas čaka. Vem pa, da smo zbrali dovolj kakovostno ekipo, da se bo lahko v vseh treh tekmovanjih enakovredno borila s tekmeci. Zadovoljuje me le zmaga," pravi trener Jurica Golemac.

Bolj neposredni bodo v klubski upravi, kjer pričakujejo vsaj drugi del EuroCupa, končnico v ligi ABA in vrnitev na slovenski vrh. Kar nekaj ciljev so si zadali tudi zunaj parketa. Direktor Davor Užbinec želi predvsem, da bi Ljubljana bolj začutila Cedevito Olimpijo. A ob trenutnih ukrepih je, v najboljšem primeru, realnost tekma pred praznimi tribunami.