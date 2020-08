Iskanje jadranskega košarkarskega balončka

Več medijev iz BiH, Srbije, Črne gore in Hrvaške je v zadnjem obdobju poročalo o novi tekmovalni obliki lige ABA. A čeprav so bili številni zapisi v povsem trdilni obliki, uradnega dogovora med predstavniki klubov zanesljivo še ni. Skupščina jadranskih klubov, med katerimi so tudi Primorska, Krka in Cedevita Olimpija, naj bi bila do konca meseca. Na mizi je še vedno več scenarijev, izmed katerih se najpogosteje govori o tekmovalnih mehurčkih oziroma turnirjih v enem kraju.

Med kandidati za eno od prizorišč morebitnih turnirjev v "mehurčkih" se omenja tudi Ljubljana, ob tem pa še Laktaši in Podgorica.

Nesporno dejstvo je, da trenutna epidemiološka slika in predvsem ukrepi, ki jih v boju proti epidemiji novega koronavirusa sprejemajo posamezne države, onemogočajo normalno izvedbo tekmovanja s tedenskimi potovanji ekip po petih državah. Predvsem pa se ritem zaostrovanja ali popuščanja ukrepov ves čas spreminja.

Težava, ki dodatno otežuje snovanje tekmovalnih scenarijev, je tudi v sodelovanju kar petih klubov (Crvena zvezda v evroligi, Olimpija, Partizan in Budućnost v Eurocupu in Mornar v Fibinem evropskem pokalu) v različnih evropskih tekmovanjih, večina ekip pa nastopa tudi v državnih prvenstvih.

O tem, da gre za nove čase, so se lahko ob začetku priprav na novo sezono prepričali tudi pri Splitu. Pri povratnikih v ligo ABA so namreč pretekli teden ob testiranju naleteli na pozitiven rezultat testiranja na novi koronavirus. Ekipa se je znašla v samoizolaciji.