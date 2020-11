Randolphov Real za točko prekratek v Moskvi, Dragić junak zmage Baskonie

Dragić je bil na delu že v ponedeljek, ko je z Baskonio odigral zaostalo tekmo 3. kroga. Takrat je moral Zenitu iz Sankt Peterburga priznati premoč, slovenski legionar pa je dosegel devet točk.

Evroliga, 11. krog:

Četrtek, 26. november

CSKA Moskva : Real Madrid 74:73

James 28, Shengelia 15, Clyburn 11; Thompkins 15, Deck 14, Llull in Randolph po 13



Crvena zvezda : Anadolu Efes 64:75

Walden 14, Loyd 10; Larkin 18, Moerman 17, Simon 11



Žalgiris : Zenit Sankt Petersburg 75:83

Grigonis 18, Lauvergne 17; Hollins 20, Thomas 16, Pangos 13



Alba Berlin : Himki Moskva 100:80

Giffey 22, Sikma 20, Lammers 18; Jerebko 20, Šved in Zajcev po 11



Olympiacos : Baskonia 76:90

Sloukas in Printezis po 15; Dragić 18 (4/5 za dve, 2/6 za tri, 1/2 prosti), 2 skoka, po ena ukradena in izgubljena žoga v 27:42 min., Henry 17, Peters 16



20:05, Maccabi Tel Aviv – Armani Milano

Nedelja, 27. november:

18:45, Fenerbahče - Valencia

20:00, Panathinaikos - Bayern

20:45, Asvel Villeurbanne – Barcelona

Zaostala tekma 3. kroga: