Olimpija za slovo od Evrope proti Prepeliču in Omiću

Cedevita Olimpija bo v sredo odigrala zadnjo tekmo v Eurocupu. V 10. krogu evropskega pokala bo v Stožicah gostila Joventut Klemna Prepeliča in Alena Omića, ki je trenutno vodilna ekipa skupine C. Ljubljančani so vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja zapravili v prejšnjem krogu, ko so izgubili na gostovanju pri Nanterru.