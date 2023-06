Slovenke si za konec želijo presenečenja

Nedelja v ljubljanskih Stožicah prinaša zadnje tekme skupinskega dela 39. evropskega prvenstva za košarkarice. Slovenke se bodo za konec ob 18. uri pomerile s Francijo, ki je po dveh tekmah še brez poraza. Na drugi strani so slovenske košarkarice po tesnih porazih z Veliko Britanijo in Nemčijo že ostale brez možnosti napredovanja.

EuroBasket (Ž), 3. krog:

Nedelja, 18. junij:

Lestvica skupine C:



1. Francija 2 tekmi - 4 točke

2. Velika Britanija 2 - 3

3. Nemčija 2 - 3

4. Slovenija 2 - 2

Slovenske košarkarice so po dveh uvodnih porazih proti Veliki Britaniji (71:76) in Nemčiji (62:66) že ostale brez možnosti za napredovanje. Na drugi strani so Francozinje ugnale tako Nemke (58:50) kot Britanke (63:57), s tem pa so si že zagotovile prvo mesto v skupini C in si kot prva reprezentanca na prvenstvu že zagotovile neposredno uvrstitev v četrtfinale.

Za nesporne favoritke v dvoboju Slovenk in Francozinj veljajo druge, saj jih strokovnjaki uvrščajo tudi v najožji krog kandidatk za najvišja mesta na prvenstvu. Trenutno šestouvrščeni reprezentanci Fibine jakostne lestvice je na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma pripadel naziv podprvakinj. V finalu je Francija s 54:63 premoč morala priznati Srbiji. V Ljubljani Francozinje sicer še niso prikazale vsega razkošnega talenta, do zmag proti Nemkam in Britankam pa so, zahvaljujoč izkušnjam, po enakem scenariju prišle v zadnji četrtini. Slovenija in Francija sta do zdaj odigrali pet medsebojnih dvobojev. Dvakrat so zmagale Slovenke in trikrat Francozinje.

"Vsekakor bodo priložnost za igro dobile tudi košarkarice, ki na prvih dveh tekmah na parketu niso preživele veliko časa," je pred zadnjim srečanjem povedal Georgios Dikaioulakos. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kljub temu, da so ostale brez možnosti za napredovanje, se bodo Slovenke še zadnjič odločno podale na parket dvorane Stožice. "Priprava na zadnjo tekmo proti Franciji bo zahtevna. Dekleta so po teh dveh porazih razumljivo precej potrta, saj smo vsi zelo želeli napredovanja v izločilne boje. Verjamem pa, da bomo skupaj našli način, da zberemo veliko energije in motiva še za zadnjo tekmo prvenstva. Vsekakor bodo priložnost za igro dobile tudi košarkarice, ki na prvih dveh tekmah na parketu niso preživele veliko časa. Želim si, da navijačem pokažemo, da smo bojevita ekipa," je pred zadnjim srečanjem povedal slovenski selektor Georgios Dikaioulakos.

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

