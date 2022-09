Slovenski košarkarji pred visoko oviro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske košarkarje po nedeljskem porazu proti Bosni in Hercegovini ter dnevu odmora danes ob 20.30 čaka nova zahtevna preizkušnja na evropskem prvenstvu v Kölnu. Dvoboj z Nemčijo bo, kot pravijo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića, pokazal, kakšna je vrednost te reprezentance.

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 4. krog Torek, 6. september, Köln:

20.30 Nemčija - Slovenija

Slovenija ima ob dveh zmagah proti Litvi in Madžarski enak izkupiček kot Francija ter Bosna in Hercegovina, po dvoboju z Nemčijo pa jo v sredo ob 17.15 čaka še obračun s Francijo. Z dvema zmagama je lahko Slovenija prva v skupini, nižje od četrtega mesta pa ne more več, kar pomeni, da je že uvrščena v izločilne boje oziroma osmino finala v Berlin.

Slovenci so se z gostitelji prvenstva srečali pred dobrim tednom v Münchnu v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija je v Münchnu prikazala eno najslabših predstav v zadnjih letih. Bila je nemočna v vseh pogledih, predvsem v bitki pod obročema (v skoku je zaostala 27:56) in na koncu izgubila z 71:90. Nemčija se je izkazala z ekipno igro, ki jo krasi tudi pred domačimi navijači v dvorani Lanxess, ki sprejme dobrih 18.000 gledalcev. Tokrat bo imela Slovenija na tribunah pomoč približno dva tisoč slovenskih navijačev.

Na prvih treh nastopih je Nemčija premagala Francijo (76:63), BiH (92:82) in po dveh podaljških Litvo (109:107), njen prvi strelec pa je Franz Wagner (Orlando Magic) s povprečjem 19 točk na tekmo. Prvi strelec Slovenije na EP je Luka Dončić (16,7) pred Vlatkom Čančarjem in Goranom Dragićem (oba 14,7).

EuroBasket 2022, skupinski del, 4. krog: Skupina B: Torek, 6. september, Köln:

14.30 Bosna in Hercegovina - Francija

17.15 Madžarska - Litva

20.30 Nemčija - Slovenija Lestvica:

1. Nemčija 3 tekme - 6 točk

2. Slovenija 3 - 5

3. Bosna in Hercegovina 3 - 5

4. Francija 3 - 5

5. Litva 3 - 3

6. Madžarska 3 - 3 Skupina A: Torek, 6. september, Tbilisi:

13.30 Belgija - Turčija

16.15 Črna gora - Španija

19.00 Gruzija - Bolgarija Lestvica:

1. Črna gora 3 - 5

2. Belgija 3 - 5

3. Turčija 3 - 5

4. Španija 3 - 5

5. Gruzija 3 - 4

6. Bolgarija 3 - 3 Skupina C: Torek, 6. september, Milano:

14.15 Estonija - Velika Britanija

17.00 Grčija - Ukrajina

21.00 Italija - Hrvaška Lestvica:

1. Ukrajina 3 - 6

2. Grčija 3 - 6

3. Hrvaška 3 - 5

4. Italija 3 - 5

5. Estonija 3 - 3

6. Velika Britanija 3 - 3 Skupina D: Torek, 6. september, Praga:

14.00 Nizozemska - Poljska

17.30 Finska - Češka

21.00 Izrael - Srbija Lestvica:

1. Srbija 3 - 6

2. Poljska 3 - 5

3. Izrael 3 - 5

4. Finska 3 - 4

5. Češka 3 - 4

6. Nizozemska 3 - 3

