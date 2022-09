Slovenci dobili nasprotnika v četrtfinalu, na delu tudi Jokić in Antetokounmpo

Slovenski košarkarji imajo po sobotni uvrstitvi v četrtfinale EuroBasketa danes v Berlinu prost dan. So pa Slovenci kljub temu podrobno spremljali dogajanje v areni Mercedes-Benz, kjer so dobili nasprotnika v sredinem četrtfinalu. To bodo Poljaki, ki so na prvi nedeljski tekmi osmine finala po izenačenem boju na koncu s 94:86 ugnali Ukrajino.

Košarkarji Slovenije bodo v sredo v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu igrali s Poljsko. Slednja je v uvodnem dvoboju drugega dne osmine finala v Berlinu premagala Ukrajino s 94:86. Ura tekme bo znana danes zvečer oziroma jutri po vseh odigranih dvobojih osmine finala. Termina sta 17.15 in 20.30.

Gledalci so na prvi današnji tekmi v Berlinu spremljali izenačen obračun, Poljaki pa so si zmago zagotovili v zadnji četrtini. Po 30 minutah so poljski košarkarji vodili z 69:67, dve minuti in pol pred koncem pa so še vodili s 87:78, a se Ukrajinci niso predali. Z delnim izidom 9:1 so se vrnili v igro in se 50 sekund pred koncem približali le na točko zaostanka, a več od tega ni šlo. Ukrajinci do konca tekme niso več našli poti do koša, Poljaki pa so z natančnim izvajanjem prostih metov potrdili napredovanje v četrtfinale.

Pri Poljakih je bil s 24 točkami najučinkovitejši A. J. Slaughter, Mateusz Ponitka jih je dodal 22. Pri Ukrajincih je Vyacheslav Bobrov dosegel 15 točk.

Poljaki so se v osmino finala zavihteli s tretjega mesta skupine D. Poljska je v skupinskem delu porazila Češko, Nizozemsko in Izrael, premoč pa je morala priznati Finski in Srbiji.

Sledi obračun Finske in Hrvaške, kasneje na delu tudi Grčija in Srbija

Zatem se obeta srečanje med Finsko in Hrvaško. "Sem smo prišli s pravo miselnostjo, smo pozitivni in dobro smo se pripravili. Mislim, da imamo dober načrt in da bomo zmagali. Finska je dobra ekipa, dobro tečejo v napadu, imajo veliko strelcev z razdalje in vemo, da nam ne bo lahko. Verjamem, da če bomo dobro odigrali v obrambi, nam bo potem steklo tudi v napadu," je pred tekmo prepričan hrvaški košarkar Karlo Matković.

Grčija se bo zvečer udarila s Češko. Foto: FIBA

V drugem delu dneva pa bosta na delu še dve izmed velikih favoritinj prvenstva. Srbi se bodo s prvim zvezdnikom ekipe Nikolo Jokićem ob 18. uri udarili z Italijo, Grke pa zvečer čaka obračun s Čehi. Ob tem je bil dolgo časa v zraku tudi nastop Giannisa Antetokounmpa, ki je po manjši poškodbi nared za največje napore in je v soboto opravil celoten trening s preostalo grško zasedbo.

EuroBasket, osmina finala Nedelja, 11. september (Nemčija, Berlin):

Ukrajina : Poljska 86:94

Bobrov 15, Pustovyi in Sanon 13; Slaughter 24, Ponitka 22 (9 sk.) 14.45 Finska – Hrvaška

18.00 Srbija – Italija

20.45 Grčija – Češka Četrtfinale (13. in 14. september) Nemčija – Grčija/Češka

Španija – Finska/Hrvaška

Slovenija – Poljska

Nemčija – Grčija/Češka
Španija – Finska/Hrvaška
Slovenija – Poljska
Francija – Srbija/Italija

