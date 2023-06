Ekipa slovenskega trenerja zavrnila evroligo

Jaka Lakovič je Gran Canario popeljal do vstopnice za evroligo, a je vodstvo kluba zdaj to možnost zavrnilo.

Košarkarji Gran Canarie, ki jih je slovenski trener Jaka Lakovič letos popeljal do naslova prvakov v EuroCupu, so dokončno zavrnili možnost igranja v evroligi v prihodnji sezoni, ki bi jim sicer z zmago v evropskem pokalu tudi pripadala. O odločitvi kluba se je ugibalo dolgo časa, zdaj pa je vodstvo kluba potrdilo, da zaradi finančnih razlogov ostaja v Eurocupu.

Košarkarji Gran Canarie so v začetku v maja v zrak dvignili pokal, ki ga prejmejo zmagovalci evropskega pokala. Izbranci slovenskega strokovnjaka Jake Lakoviča so na finalni tekmi v Las Palmasu Turk Telekom premagali z 71:67 in si zagotovili nastop v evroligi v prihodnji sezoni, a je klub zdaj sprejel drugačno odločitev. "Glede na opravljeno analizo in glasovanje upravnega odbora kluba se je klub soglasno odločil, da v naslednji sezoni zaradi finančnih razlogov ne bo igral v evroligi," so v izjavi za javnost zapisali pri španskem klubu, ki bo tako tudi v prihodnji sezoni del košarkarske druščine v evropskem pokalu, kjer bo branil naslov.

Gran Canaria je v evroligi nazadnje igrala v sezoni 2018/19, ko je osvojila 14. mesto med 16 moštvi z razmerjem 8-22. Zatem se je ekipa po enoletnem premoru od evropskih tekmovanj vrnila v Eurocup, kjer se je najprej prebila do polfinala, naslednjo sezono se je njihova pot končala v četrtfinalu, letos pa jih je Lakovič popeljal do velikega naslova in tudi svojega največjega dosežka v trenerski karieri.

Z umikom Gran Canarie se je tako v evroligi znova sprostilo mesto, kot glavnega kandidata za "wild card" in zamenjavo pa se omenja Valencio. Med klubi, ki naj bi še prejeli povabila v najmočnejše evropsko tekmovanje, so Virtus Bologna, Partizan in Crvena Zvezda. Mesto v evroligi ima za zdaj zagotovljenih 12 klubov, to so Anadolu Efes, Baskonia, Emporio Armani Milano, Bayern München, Barcelona, Fenerbahče, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid in Žalgiris. Del elite bosta najverjetneje tudi ALBA Berlin in AS Monaco, tako da bo v novi sezoni v evroligi najverjetneje nastopalo istih 18 ekip, kot se jih je med sabo merilo v preteklem letu.

