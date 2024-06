Fantastična novica: Luka Dončič že na poti v Slovenijo?

Luka Dončić je v noči na torek po koncu pete tekme finala lige NBA, v kateri je njegov Dallas izgubil proti Bostonu napovedal, da bo čez dva dni odgovoril na trenutno najbolj vroče košarkarsko vprašanje v Sloveniji. Bo kljub načetemu telesu in utrujenosti stisnil zobe in slovenski reprezentanci na kvalifikacijskem turnirju (2. do 7. julij) skušal pomagati do preboja na olimpijske igre v Parizu? Odgovora za zdaj še ni podal, a glede na to, da bo po podatkih spletne strani za letalski promet, danes ponoči iz Dallasa proti Ljubljani poletelo luksuzno zasebno letalo gulfstream G650, s kakršnim je Dončić z zaročenko in njunimi tremi psi v Slovenijo pripotoval aprila lani, je dokaj verjetno, da se je Dončič odločil za nastop na kvalifikacijskem turnirju.