Cilj 16. etape Gira bo še vedno v Cortini d'Ampezzo, največji izziv pa ostaja prelaz Giau na višini 2.226 metrov, kjer naj bi se etapa 20 kilometrov pred ciljem tudi odločila.

Direktor dirke Mauro Vegni je pojasnil, da so se ob pregledu vremenske napovedi odločili, da raje izpeljejo krajšo, a intenzivno etapo, kot da bi se soočili s kompleksno situacijo, zato so se odpovedali dvema dolgima spustoma in s tem tudi vzponoma na prelaza Fedaio in Pordoi.

Profil skrajšane 16. etape:

Kolesarji bodo zaradi slabega vremena izpustili prelaza Fedaia in Pordoi, ki je z 2.239 metri nadmorske višine najvišja točka na dirki.

Današnja etapa se je začela v obilnem deževju, zato je obstajala nevarnost, da bi na prvotni trasi zaradi poledenele in zasnežene ceste lahko prišlo do hujših padcev.

Karavana naj bi cilj dosegla nekaj po 16. uri.

Pred štartom etape so se kolesarji z minuto molka poklonili žrtvam včerajšnje tragične nesreče kabinske žičnice na severu Italije, v kateri je umrlo 14 ljudi.

