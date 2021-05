Kakšna etapa! Tratniku le malo zmanjkalo do epske zmage.

Jan Tratnik je zagotovo zaznamoval današnjo etapo Gira, cel dan je preživel v ubežni skupini, nato pa mu je na brutalnem zaključnem vzponu na Monte Zoncolan zmanjkalo moči, da bi se veselil še svoje druge zmage na italijanski pentlji. V zadnjih kilometrih mu je ušel sotrpin iz ubežne skupine, Italijan Fortunato, ta je prišel do svoje največje zmage v karieri.

Tratnik je v cilj pripeljal 26 sekund za zmagovalcem, tretji je bil še en Italijan Alessandro Covi (UAE Emirates), četrti pa Egan Bernal, vodilni v skupnem seštevku dirke.

"To so bili zagotovo najdaljši trije kilometri v mojem življenju, bilo so kot nekakšna neskončna zgodba. Na Zoncolanu sem sicer pogosto, a danes očitno nisem bil najmočnejši. Vseeno sem s prikazanim zadovoljen, iz sebe sem iztisnil čisto vse" je prirediteljem po etapi povedal 31-letni Slovenec, ki je lani dobil 16. etapo Gira.

V skupnem seštevku ima Bernal zdaj že 1:33 minute naskoka pred drugim Yatesom. Tretji je Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious) z zaostankom 1:51 minute. Pred današnjim dnem drugi Rus Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) je zdrsnil na četrto mesto (+1:57).

Jutri bodo kolesarji v 15. etapi Gira prestopili tudi slovensko mejo in del 147-kilometrske etape od Gradeža do Gorice odpeljali na naših cestah. V Slovenijo pa predvidoma prišli okoli 15. ure v Vipolžah, kjer jih čaka krožna steza pred končnim prečkanjem Nove Gorice do cilja na italijanski strani na Travniku v Gorici (147 km).

Dirka po Italiji, potek 14. etape:

Cilj: Italijan Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa) je zmagovalec epske 14. etape letošnjega Gira, slovenskemu junaku dneva janu Tratniku (Bahrain Victorious) je po tem, ko je bil cel dan v begu, na vzponu na Zoncolan zmanjkalo moči za napad na etapno zmago. V boju za skupni seštevek je Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers) odbil napad Simona Yatesa in zadržal rožnato majico vodilnega, v zaključku je celo skočil in nekoliko povečal vodstvo.

Zadnji kilometer: Fortunato je 10 sekund pred Tratnikom, v ozadji je iz skupine favortiov napadel Britanec Simon Yates (BikeExchange), Bernal mu sledi.

2 km do cilja: Tratnik je v krizi, Fortunato se mu je odpeljal naprej, iz skupine zasledovalcev se je v lov za vodilnim podal še Covi.

3 km do cilja: Tratnik in Fortunato ne popuščata, prednost pred četverico zasledovalcev sta povečala na 50 sekund, favoriti pa so se jima približali na 3:53. Idrijčan ostaja v odličnem položaju za prestižno etapno zmago.

5 km do cilja: Tratnik in Fortunato še vzdržujeta prednost, vozita 37 sekund pred četverico Bennett, Mollema, Oliveira in Covi, Bernalovi pomčniki iz Ineosa pa v glavnini stopnjujeo tempo in so se vodilnima približali na 4:30. Iz glavnine je odpadel italijanski zvezdnik Vincenzo Nibali.

7 km do cilja: Fortunato je ujel Tratnika in zdaj skupaj nadaljujeta proti cilju, pred skupini z Bennettom in Mollemo imata 42 sekund prednosti, pred rožnato majico pa še dobrih pet minut.

9 km do cilja: Tratnik vodi kakšnih 10 sekund pred Italijanom Fortunatom, slabe pol minute za Idrijčanom so Bennett, Oliveira, Mollema in Covi, Ukrajincu Ponomarju so pošle moči, skupina z rožnatim Bernalom je 5 minut in pol za Slovencem.

11 km do cilja: Tratnik, Bennett, Mollema, Ponomar, Fortunato, Oliveira in Covi imajo še dobrih šest minut prednosti pred glavnino, ki je pravkar pripeljala na začetek klanca. Idrijčan se je celo nekoliko odlepil sotrpinom iz ubežne skupine in zdaj vodi v etapi.

14 km do cilja: začel se je vzpon na Monte Zoncolan, Tratnik še vztraja v vodilni skupini, ki pa zdaj šteje le še sedem kolesarjev, glavnina je 6:24 za njimi.

20 km do cilja: kolesarji se bližajo začetku ciljnega klanca, v glavnini je mirno, favoriti varčujejo z močmi za zaključni napad, prednost ubežne skupine s Tratnikom je tako nekoliko narasla, zdaj vozi dobrih šest minut pred zasledovalci.

35 km do cilja: skupina favoritov je spet strnjena, vozi še dobrih pet minut za ubežniki s Tratnikom.

45 km do cilja: Ubežna enajsterica ima še pet minut prednosti pred skupino z rožnato majico, ki pa je nekoliko ušla glavnini. Ob Bernalu kakšnih 30 sekund pred preostankom glavnine kolesarijo še Aleksandr Vlasov, Gorkja Izagirre, Luis Leon Sanchez, Harold Tejada (vsi Astana), pa Pello Bilbao (Bahrain Victorious) in Jonathan Castroviejo (Ineos). Remco Evenepoel (Deceuninck QuicksStep) je obtičal v glavnini.

Zoncolan (1.730 m.n.v.) bodo kolesarji danes napadli z nekoliko prijaznejše strani iz Sutria (običajno ga iz težje smeri iz Ovara), a jih vseeno čaka napornih 14 kilometrov vzpenjanja s povprečnim naklonom 8,5 %, na najstrmejših delih pa gredo nakloni čez 22 %.

Foto: Guliverimage

50 km do cilja: najvišje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku med ubežniki je Novozelandec George Bennett (Jumbo Visma), ki v seštevku za rožnato majico zaseda 23. mesto, za Bernalom pa ima 11:21 zaostanka.

60 km do cilja: po precej mirnem prvem delu dneva, v katerem so sicer kolesarji opravili z enim klancem četrte kategorije, je karavana prispela do klanca druge kategorije, na Forcella di Monte Rest, ubežna skupina s Tratnikom je imela tam še sedem minut prednosti pred glavnino, z vsemi najresnejšimi favoriti za današnjo zmago, med njimi seveda tudi vodilnim kolesarjem na dirki, Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers).

190 km do cilja: kmalu se je v ospredju oblikovala skupina ubežnikov, glavnini so pobegnili George Bennett, Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Nelson Oliveira (Movistar), Bauke Mollema, Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Rémy Rochas (Cofidis), Andrii Ponomar (Androni Giocattoli-Sidermec), Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) in naš Jan Tratnik (Bahrain Victorious).

Foto: Guliverimage

Ob 11.43 se je začela 14. etapa letošnjega Gira, takoj po startu so se začeli napadi.

Skupni vrstni red po 13. etapi:

1. Egan Bernal Gomez (Kol/Ineos Grenadiers) 53;11:42

2. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 0:45

3. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 1:12

4. Hugh Carthy (VBr/EF Education-Nippo) 1:17

5. Simon Yates (VBr/Team BikeExchange) 1:22

6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-hansgrohe) 1:50

7. Remco Evenepoel (Bel/Deceuninck-QuickStep) 2:22

8. Giulio Ciccone (Ita/Trek-Segafredo) 2:24

9. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) 2:49

10. Daniel Martinez (Kol/Ineos Grenadiers) 3:15

...

108. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 1;41:57