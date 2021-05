Štangelj o hudem padcu Mohoriča: Imel je ogromno srečo v nesreči

Na Dirki po Italiji se vrste redčijo iz dneva v dan. Včeraj so po Mikelu Landi in Mateju Mohoriču še brez tretjega člana (Gina Mäderja) ostali pri kolesarski ekipi Bahrain-Victorious, ki na letošnjem Giru doživlja pravi čustveni in rezultatski vrtiljak. O vzdušju v ekipi, zdravstvenem stanju Mateja Mohoriča in Mikela Lande, slovenskem obisku Gira v Goriških brdih in še čem smo se pogovarjali z Gorazdom Štangljem, športnim direktorjem omenjene ekipe, ki je v svoji kolesarski karieri desetkrat nastopil na Giru.

Kakšno je trenutno vzdušje v ekipi? Za vami je res pravi vrtiljak občutkov in rezultatskega izplena … Najprej padec in odstop kapetana Mikela Lande v 5. etapi, dan pozneje etapna zmaga Gina Mäderja v 6. etapi, pa nato padec in odstop Mateja Mohoriča v 9. etapi in zdaj tretje mesto v skupnem seštevku za Damiana Caruso.

Gorazd Štangelj, športni direktor pri ekipi Bahrain-Victorious. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Vzdušje v ekipi je dobro, pretresov smo navajeni, to je del kolesarstva. Preobrati se dogajajo zelo hitro. Lahko imaš samo en dan slabe noge in zaostaneš, lahko se ti zgodi padec, karkoli … Navajeni smo hitrih menjav strategij.

Dejstvo je, da je bil Giro naš glavni cilj sezone. Želeli smo zmagati z Mikelom Lando, zato je bil po njegovem padcu in posledično odstopu šok za nas izjemno velik. Na srečo smo se hitro odzvali. Tudi fantje so se dobro odzvali.

Pokazali smo to, kar smo vedeli že prej, in sicer to, da imamo na Giru res dobro ekipo. Landa je zdaj še bolj razočaran kot prej, ko vidi, kakšne fante je imel okrog sebe, ampak tako je.

Iz tega, kar imamo zdaj, bomo poskušali izvleči čim več.

Že po odstopu Lande smo spremenili strategijo in začeli računati na Damiana Caruso. Caruso je bil in je v igri za dobro uvrstitev v skupni razvrstitvi, vsi ostali bodo meriti na posamezne etape.

Trenutno je prednostna naloga ekipe Bahrain-Victorious skupna uvrstitev Damiana Caruse med prve tri. Foto: Guliverimage

Tako je že dan po odstopu Lande poskusil Gino Mäder in zmagal v 6. etapi, kjer je epsko predstavo pripravil tudi Matej Mohorič, ki je prav tako imel visoke načrte. Žal smo ostali tudi brez njega (včeraj je po padcu odstopil še Mäder, op. a.).

Edina težava je, da nas je zdaj samo še pet in da je naša glavna pomoč Carusi, kar pomeni, da bo počasi zmanjkalo časa in energije za etapne apetite. Če bomo dirkali z Damianom, bo zmanjkalo prostora za kaj drugega. Seveda pa ne izključujemo možnosti, da bi v kakšni etapi vseeno poskusili tudi pobeg. A ponavljam, prednostna naloga je skupna uvrstitev z Damianom.

Gino Mäder je navdušil z zmago v 6. etapi, včeraj pa po padcu odstopil. Foto: Guliverimage

Kako se Damiano Caruso odziva na vse skupaj? Bolj je navajen dela pomočnika.

Dejstvo je, da je to pritisk, a nima kaj izgubiti, lahko samo pridobi. Mi na to gledamo kot na veliko priložnost in nanj ne pritiskamo. Če mu ne bo uspelo, bomo spet staknili glave in se obrnili v drugo smer.

Za zdaj gledamo dan za dnem. Sredina makadamska etapa je bila mejnik, ki bi lahko spremenil marsikaj in bi morali spet spreminjati strategijo. K sreči smo etapo izvedli enkratno, zato potrebe po spreminjanju strategije ni. Naprej zremo z istimi cilji.

Karavana Gira se bo v nedeljo 23. maja zapeljala tudi skozi Goriška Brda in Novo Gorico. Foto: Ana Kovač

Vedno manj bo prostora in energije za posamezne etapne ambicije, ste rekli. Približuje se slovensko obarvana etapa v Goriških brdih in Novi Gorici … Bo Jan Tratnik dobil proste roke, da poskusi pobegniti?

Gre za etapo, kjer bi po mojem mnenju Jana lahko spustili, da poskusi priti v beg. Prav zagotovo, je pa do nedelje še kar nekaj etap, čaka nas veliko dela in marsikaj se lahko zgodi. Damiana moramo čim bolj zaščititi.

Kako suveren je Caruso v kronometru? Giro se bo končal s 30-kilometrskim kronometrom v Milanu.

Prvega v Torinu je odpeljal zelo dobro. Med fanti, ki so trenutno v ospredju, prav zagotovo spada med najboljše kronometriste.

Slovenski del trase za Giro prav zagotovo poznate. Kakšna se vam zdi? Kako zahtevna in hkrati atraktivna je po vašem mnenju?

Glede na to, da je najbrž niso risali Slovenci, ampak Italijani in jo pogledamo kot promocijo Slovenije, je trasa še kar v redu, predvsem pa je na kožo pisana ubežnikom. Zanje bo ogromno prostora.

Jan Tratnik je lani izkoristil priložnost in po begu zmagal v 16. etapi, ko se je Giro najbolj približal Sloveniji. Foto: Getty Images

Torej bi tudi Jan ta dan lahko dobil priložnost, da dirka na svoj rezultat?

Prav zagotovo.

Kako vidite njegovo pripravljenost v teh dneh?

Jan je vsak dan ključni tekmovalec naše ekipe. Tudi v sredo, na makadamski etapi, je bil med odseki tisti, ki je postavil ekipo, ko ni bila več v najboljšem položaju, nazaj v igro. Super je, upam, da mu uspe izkoristiti kakšno priložnost, kot mu jo je lani.

Kdo je sicer največji motivator v ekipi?

Vsi fantje so zelo dobra družba, je pa ponavadi to Damiano. Morda je zdaj nekoliko zadržan zaradi položaja na lestvici, sicer pa je on tisti, ki ekipo drži pokonci.

Kdo od ekipe Bahrain bo kolesaril na dirki Po Sloveniji? Foto: Guliverimage

Bliža se tudi dirka Po Sloveniji, kjer bo Bahrain Victorious ena od štirih ekip svetovne serije na štartu. Kdaj boste določili končno postavo?

Na dirko smo imeli namen pripeljati predvsem šprintersko ekipo, ki se pripravlja na Tour de France. V istem terminu sta na sporedu še kriterij Dauphine in Dirka po Švici, kjer bodo dirkali bolj specialisti za gorske etape, tako da bomo razdeljeni po različnih dirkah. Ekipa še ni dokončna, računam pa, da bodo na dirki Phil Bauhaus in fantje okrog njega. Na razširjenem seznamu je tudi Matej Mohorič, a je o njegovem nastopu še preuranjeno govoriti.

Lahko poveste kaj o trenutnem zdravstvenem stanju Mateja Mohoriča? Njegov padec je bil na televiziji brez pretiravanja videti res grozljivo … Predvidevam, da vi v spremljevalnem avtu v tistem trenutku niste videli, kaj natanko se je zgodilo, sicer mu verjetno ne bi ponudili nadomestnega kolesa?

Matej Mohorič je grdo padel v 9. etapi, a je imel srečo v hudi nesreči in jo odnesel brez težjih poškodb. Padca nismo videli, saj v hribih običajno ni signala in ne vidimo natanko, kaj se dogaja. Strinjam se, polet je bil videti res grozljiv, k sreči pa so posledice minimalne.

Takoj ko smo prispeli, smo videli, da se je udaril v glavo.

Kar zadeva kolo, ki smo mu ga pripeljali … Naši odzivi so vedno enaki. Avto se ustavi, do kolesarja pritečemo s kolesom, potem pa razmislimo, kaj storiti, medtem pa gre drugi avto v akcijo, da podpira preostale kolesarje.

Takoj smo videli, da Matej dirke ne bo mogel nadaljevati. Bil je izjemno šokiran …

Kaj se bo zdaj zgodilo s kolesarsko čelado, ki ga je zaščitila pred težjimi poškodbami? Jo boste shranili za spomin na srečo v nesreči? Na častnem mestu?

To je bolj vprašanje za Mateja, je pa res, da je čelada res opravila svojo nalogo. Proizvajalec je takoj poklical in se pozanimal, ali je čelada delovala tako, kot mora, ker je to najbolj pomembno. Res je bila sreča v nesreči, da se je udarec zgodil prav na mestu, kjer je čelada lahko zaščitila glavo tekmovalca.

Je Matej že na nogah?

Ja, z njim je vse okej. Je že doma, razen tega, da se mu je kakšen dan, ko je prehitro stopil na noge, zvrtelo, ni imel nobenih težav. Diagnoza je lažji pretres možganov, ima kar nekaj odrgnin, polomljenega pa k sreči ni nič.

Kako je z Lando? Verjetno je še nemobilen.

Za Mikela bo okrevanje nekoliko daljše. Mislim, da prihodnje tri tedne zagotovo še ne bo kolesaril. Poškodbe reber so običajno zelo zoprne, saj ni kaj storiti. Ključnico so mu operirali, ta se bo hitro zacelila, pri rebrih pa bo trajalo.

Foto: Guliverimage

Kakšno je sicer vzdušje v Italiji?

Zelo lepo. Lepo je, da se življenje vrača v stare tirnice. Po eni strani radi vidimo navijače ob cesti, po drugi pa se zavedamo, da razmere še niso povsem rožnate.

Ste v ekipi večinoma že cepljeni proti novemu koronavirusu? Mohorič se je cepil v okviru cepljenja olimpijcev, kaj pa preostali?

Ekipa se trudi, da bi nas cepili, se pa zdaj hitro odvija tudi po nacionalnih cepilnih načrtih. Tudi sam sem bil že povabljen na cepljenje, a sem ga zaradi Gira moral preložiti. Sem pa vesel, da se to dogaja in imamo možnost cepljenja.

Vas je kdo na Giru presenetil? Imena, ki jih niste pričakovali povsem v vrhu?

Damiano nas zagotovo zelo pozitivno preseneča, čeprav smo že prej vedeli, da je vrhunski tekmovalec, a zdaj vseeno ni lahko biti v njegovi koži. Tudi Gino in Matej sta bila izjemna, kar pa zadeva konkurenco, je vse na svojem mestu, po pričakovanjih. Sicer se mi zdi, da še nismo videli veliko, da na Giru najlepše ali najtežje šele prihaja.