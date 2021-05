Nizzolu po 11 drugih mestih vendarle etapna zmaga na Giru

V skupnem seštevku pred 14. etapo in vzponom na sloviti Zoncolan ni prišlo do sprememb. Vodilni je še naprej Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki ima 45 sekund naskoka pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Astana-Premier Tech). Tretji je z zaostankom 1:12 minute Italijan Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

Carusov moštveni kolega in edini preostali Slovenec na Giru, Jan Tratnik je v cilj pripeljal skupaj z glavnino na 21. mestu. V skupnem seštevku je ob vlogi pomočnika v moštvu daleč zadaj z zaostankom 1:41:57 ure.

V etapi so sicer pobegnili trije kolesarji, ki pa si niso privozili več kot tri minute naskoka pred glavnino. Slednja je le nadzorovala prednost, 50 km pred ciljem pa je sledilo nekaj poskusov ekip, ki nimajo izrazitega sprinterja, a vse skupaj ni obrodilo sadov.

Potem ko je glavnina okoli deset kilometrov pred ciljem ujela ubežnike, je etapo odločil sprint. V njem je sprva nenadejano pobegnil Affini (Jumbo-Visma), potem ko bi moral vleči sprinterski vlak za moštvenega kolega Dylana Groenewegna. Affini v samem zaključku ni uspel zadržati vseh sprinterjev v ozadju, saj ga je prehitel evropski prvak Nizzolo. S tem je prekinil svojevrstno sušo na Giru, 32-letnik je bil namreč doslej kar 11-krat drugi v etapah na sloviti italijanski pentlji, od tega letos dvakrat.

⏱️ Timing is everything in the Verona sprint! The final kilometre.



⏱️ Il tempismo è tutto nella volata di Verona! L'ultimo chilometro!



