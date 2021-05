In novice iz ekipe Bahrain-Victorious so dobre oz. kar odlične. "Mohorič je v sredo pripotoval domov in bo v tednu dni nazaj na kolesu," so sporočili iz ekipe. Ali to pomeni, da bo nastopil na dirki Po Sloveniji, ki se devetega junija s prvo etapo začenja na Ptuju?

Kaj točno se je zgodilo prejšnjo nedeljo na 9. etapi Dirke po Italiji, ko je Mohorič nesrečno padel na spustu s prelaza Passo Godi? Čeprav je bil padec v televizijskem prenosu videti naravnost grozljiv, jo je odnesel zgolj z lažjim pretresom možganom in odrgninami.

Mohorič je za uradno klubsko stran povedal, da je s skupino kolesarjev tisti dan v ovinek zapeljal pri zelo visoki hitrosti, pri čemer njegova linija ni bila idealna. "Nameraval sem prehiteti Gina (Maderja, op. a.) in se postaviti na čelo skupine. Ovinek me je nekoliko presenetil, bil je bližje, kot se je zdelo.

Zaradi visoke hitrosti sem z zadnjim kolesom izgubil stik s podlago. Uspel sem ujeti kolo, s tem pa sem se preveč približal ovinku na levi strani.

Z levim pedalom zadel ob rob bankine

Običajno v takem primeru ne bi padel, v tem primeru pa sem z levim pedalom zadel ob rob bankine, zaradi česar mi je vzelo kolo, s prvim kolesom pa sem zadel ob rob ceste.

K sreči je kolo absorbiralo vso silo in se presekalo na dvoje, kar je tudi razlog, da sem jo odnesel zgolj z manjšimi odrgninami in pretresom možganov. Po padcu sem čutil nekaj bolečin in adrenalina, a se počutim dobro in bom v tednu dni nazaj na treningu. Še prej me čaka pregled v zvezi s pretresom po protokolu, ki ga zahteva Mednarodna kolesarska zveza," je povedal Mohorič in opozoril na še eno pomembno plat v tej nesreči.

"Čelada mi je rešila življenje"

"Takšni padci vedno poudarijo pomembnost nošenja kolesarske čelade. Čelada mi je rešila življenje," je poudaril in se zahvalil proizvajalcu čelad, s katerimi ekipa Bahraina sodeluje.