Tadej Pogačar zaradi boja proti koronavirusu ostal brez dirke Pariz–Nica

Preventivni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa iz dneva v dan krčijo športni razpored in spreminjajo načrte športnikov, tudi kolesarjev. Tako je že jasno, da bo moral Tadej Pogačar, ki z ekipo UAE Emirates iz preventivnih razlogov ostaja v Abu Dabiju, izpustiti tekmo Pariz–Nica, ki je na sporedu to nedeljo, ekipi svetovne serije EF Pro Cycling in Israeli Start-Up Nation pa sta tik pred odpovedjo nastopanja v Italiji in Franciji.

Iz ekipe Tadeja Pogačarja UAE Emirates, ki še vedno prostovoljno ostaja v Abu Dabiju, so včeraj sporočili, da so v Združenih arabskih emiratih, kjer so nastopali na Dirki po UAE, odkrili šest novih primerov okužbe z novim koronavirusom, Gazzetta dello Sport pa je danes v tiskani izdaji sporočila, da gre za 12 primerov. To je potrdil italijanski ambasador v ZAE Nicola Lener.

V karanteni (v četrtem nadstropju hotela Crowne Royal Plaza v Abu Dabiju) prav tako ostajajo tudi kolesarji in spremljevalno osebje moštev Cofidis, ti so na spletu objavili hudomušen posnetek kratkočasenja in treniranja na hotelskih hodnikih, Groupama – FDJ in Gazproma, ki jih čaka še tretji test za prisotnost novega koronavirusa.

Kolesarji Cofidisa, ki so v hotelski karanteni, so se znašli po svoje #video

Pogačar je sicer še vedno naveden na štartni listi za dirko Pariz–Nica, ki bo na sporedu to nedeljo, a je športni direktor njegovega moštva Andrej Hauptman za Delo potrdil, da Pogačarja na dirki ne bo. To pomeni, da odpade tudi prvi slovenski "obračun" med Pogačarjem in prvim kolesarjem sveta Primožem Rogličem, v tej sezoni.

Pri EF kolesarsko zvezo zaprosili za odstop od dirk v Italiji

Ekipe se medtem odločajo, kakor najbolje znajo. Tako je na primer moštvo EF Pro Cycling Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci) zaprosilo, ali lahko odstopi od prihajajočih italijanskih dirk Strade Bianche, Milan–San Remo in Tirreno–Adriatico, poroča Wall Street Journal, ki je pridobil kopijo pisma, naslovljenega na Uci.

Ameriško moštvo je kljub napovedi RCS Sport, ki vodi organizacijo dirk, da bodo kolesarske preizkušnje v naslednjih tednih nemoteno potekale, zaprosilo najvišji organ kolesarstva, da jim ugodi prošnjo o nenastopanju na italijanskih tleh.

"Menimo, da je najbolje upoštevati nasvete in poskrbeti za zdravje našega osebja ter kolesarjev ter preprečiti morebitno širjenje virusa," so zapisali v pismu, ki ga navaja Wall Street Journal.

"Sporočamo, da bomo sodelovali z vami (Uci, op. p.) pri zagotavljanju varnih dirk in pri morebitnih prestavljenih preizkušnjah z vaše strani," so še zapisali.

Medtem pri moštvu Isreal Start-Up Nation svojim kolesarjem prepuščajo odločitev, ali se bodo udeležili naslednjih dirk. Po poročanju Het Nieuwsblada bodo lahko kolesarji ostali doma, če ne bodo želeli odpotovati v Italijo na tri dirke v prihodnjih dneh ter v Francijo, kjer bo na sporedu preizkušnja Pariz–Nica.

