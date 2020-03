Hišni ljubljenčki se ne morejo nalesti novega koronavirusa

Zaščitne maske so za pse nekoristne in jih spravljajo v stres.

Zaščitne maske so za pse nekoristne in jih spravljajo v stres. Foto: Reuters

Psa so odvzeli 60-letni lastnici, pri kateri so odkrili okužbo z novim koronavirusom. Vzorci iz nosne in ustne votline psa so pokazali, da je ta (sicer šibko) pozitiven nanj. Sicer ni kazal bolezenskih znakov, a so ga kljub temu zaprli v karanteno, kjer ga bodo neprestano testirali, dokler rezultati preiskav ne bodo negativni. Svetujejo namreč, naj hišni ljubljenčki lastnikov, okuženih z novim koronavirusom, v karanteni preživijo dva tedna, poroča CNN.

Psi so na virus lahko pozitivni, niso pa nujno okuženi. Foto: Reuters

Kljub temu strokovnjaki pravijo, da ni dokazov o tem, da bi se psi ali mačke lahko okužili s koronavirusom. Nanj so lahko pozitivni, to pa še ne pomeni, da so bili okuženi. Ker je koronavirus lahko na površinah in predmetih, je zaradi tega lahko prisoten tudi na psih in mačkah. ''Obstoječi dokazi kažejo, da psi ne pomenijo nič večje nevarnosti za širjenje koronavirusa kot jih ročaji na vratih,'' je komentirala Sheila McClelland, ustanoviteljica Dobrodelne akcije za zaščito živali.

Najpogosteje se širi s človeka na človeka

Kljub temu je ponekod zavladala panika, saj nekateri verjamejo, da so lahko tudi hišni ljubljenčki prenašalci virusov. Podobni strahovi so bili prisotni med izbruhom sarsa leta 2003, ko je bilo na virus pozitivnih nekaj mačk, vendar ni dokazov, da bi ga lahko prenesle na ljudi. Najpogostejši način prenašanja in širjenja virusa je s človeka na človeka, poroča CNN.

Znanost je glavni razlog, da so živali postavljene v karanteno. Opazovanje znanstvenikom omogoča, da proučujejo vedenje živali in njihov odziv na virus. ''Gre zgolj za previdnostni ukrep, lastnikov hišnih ljubljenčkov ne bi smelo skrbeti,'' je dejala veterinarka Jane Grey.

Strah in panika povzročata več težav. Foto: Reuters

Zaščitne maske za pse so nepotrebne

Nekateri lastniki na Kitajskem svoje pse opremljajo z zaščitnimi maskami, vendar od tega ni koristi, pse spravlja v stres in lahko povzroči paniko. Ljudje bi se namesto tega morali držati dobre higiene, ki pomeni tudi umivanje rok po stiku z živalmi. Če pa so lastniki res zaskrbljeni, lahko psom po sprehodu umijejo tačke z antiseptičnimi robčki, poroča CNN.

Več težav prinaša širjenje strahu in panike, zaradi česar ljudje lahko zapustijo ali celo pokončajo svoje hišne ljubljenčke. V Hongkongu je v obdobju izbruha novega koronavirusa zapuščanje hišnih ljubljenčkov naraslo.

Na Kitajskem našli poginule pse in mačke

V Wuhanu, ki je središče izbruha novega koronavirusa in je zaprt že več kot mesec dni, so živali zaprte v stanovanjih, saj so njihovi lastniki obtičali zunaj mesta. Pomagajo jim prostovoljci, ti so jih rešili že več kot sto, zagovornik živali Lao Mao pa je po podatkih BBC skupaj z drugimi prostovoljci rešil že več kot tisoč hišnih ljubljenčkov. Nekaterim so lahko pomagali le tako, da so vdrli v stanovanja.

Zapuščanje hišnih ljubljenčkov v Hong Kongu je naraslo. Foto: Reuters

Panika in zmotno mišljenje, da hišni ljubljenčki lahko prenašajo novi koronavirus, sta privedla do tega, da so na Kitajskem našli več poginulih psov in mačk, za katere domnevajo, da so bili ubiti.

Po poročanju Daily Maila naj bi v Sečuanu kitajski uradniki prebivalcem trkali na vrata in jim ukazovali, naj jim izročijo svoje hišne ljubljenčke. Te naj bi pozneje ubili kar na ulici, s tem pa naj bi zaustavljali širjenje izbruha novega koronavirusa. Pojavilo se je kar nekaj videoposnetkov, ki nakazujejo na resničnost navedenega, a oblasti vse skupaj zanikajo.