Poznate tega lisičjega prijatelja iz Japonske?

Shiba inu je majhna, živahna pasma psov, ki izvira iz Japonske. Pasmo so po vsem svetu vzljubili zaradi njenega lisičjega videza in energične osebnosti, še posebej pa je priljubljena prav na Japonskem.

Od lovca do mestnega psa

Izvor pasme sega več kot tri tisoč let v preteklost, ko so jo sprva vzrejali za lov na majhno divjad, ptice in zajce v gorskih regijah Japonske. Že ime pasme se nanaša na njene korenine, saj 'shiba' v japonščini pomeni grmičevje, kar se verjetno nanaša na njihovo prvotno lovsko okolje. 'Inu' pa pomeni preprosto pes.

Kot že rečeno, so bili sprva lovci, zaradi pozornosti in okretnosti pa so bili še posebej nadarjeni za sledenje divjadi na grobih terenih. Sčasoma se je pasma prilagodila in postala pes spremljevalec, a je kljub vsemu ohranila lovski nagon. Pasma je po drugi svetovni vojni skoraj izumrla, a jim jo je uspelo oživiti s skrbnimi programi vzreje, danes pa je ena najbolj priljubljenih pasem na Japonskem.

Lisičji psi

Shibe pogosto opisujejo kot pse, podobne lisicam, saj imajo koničasta ušesa, ostre poteze obraza in zavit rep. So majhni psi, visoki do 40 centimetrov, tehtajo pa od deset do 13 kilogramov. Njihova dlaka je dvoslojna, kar jih ščiti pred mrazom. Zunanja plast dlake je groba in ravna, podlanka pa mehka in gosta. Lahko je različnih barv, vključno z rdečo, sezamovo, črno-rdečo in črno sezamovo. Najpogostejša in najprepoznavnejša barva je rdeča. Rep shibe inu se zvija čez hrbet in prispeva k značilnemu videzu in ravnotežju.

Ključna značilnost pasme je njihov urajiro. To so bele ali temne lise ob straneh gobca, na licih, vratu, prsih in trebuhu. Ta kontrast med rdečkasto ali črno dlako in svetlimi lisami je ena najprivlačnejših značilnosti pasme.

Njihova dlaka je dvoslojna, kar jih ščiti pred mrazom. Foto: Shutterstock

Živahne, a samosvoje

Shibe so znane po svoji živahni in neodvisni naravi. So samozavestne, pozorne in se dobro zavedajo svoje okolice, zaradi česar so odlični psi čuvaji. Vendar se lahko ta neodvisnost včasih kaže kot trma, zaradi česar je lahko treniranje pasme izziv.

Pasma je lahko ljubeča, a ne pretirano. Ponavadi se tesno navežejo na svoje lastnike, a so zadovoljne tudi, če so del dneva same. Znano je, da so do tujcev in drugih živali zadržani, zato je pomembna zgodnja socializacija.

Ena najbolj nenavadnih lastnosti pasme je slavni krik shibe. Ko so razburjene, prestrašene ali preveč navdušene, lahko shibe izpustijo visok, kriku podoben glas, kar je presenetljivo glede na njihovo velikost. Ta vokalizacija je edinstvena za to pasmo in je nekaj, kar morajo lastniki vedeti, preden se odločijo za nakup, saj jih sicer lahko neprijetno preseneti.

Ena najbolj nenavadnih lastnosti pasme je slavni krik shibe. Foto: Shutterstock

Nega

Skrb za pasmo ni zahtevna. Zadostuje krtačenje enkrat tedensko, da dlaka ostane zdrava in ne izpada preveč. Potrebujejo pa veliko fizične dejavnosti, kot so sprehodi in igra, da se ne bi dolgočasili. So pa tudi vešči pobega, zato jih je treba imeti vedno pripete na povodcu oziroma zaprte na ograjenem dvorišču.

Shiba inu je zvesta pasma, ki je neodvisna in inteligentna, najbolje pa se počuti v domovih, kjer lastniki razumejo in cenijo njene edinstvene lastnosti.

Preberite še: