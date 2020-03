V ZAE še šest obolelih, povezanih z dirko, med njimi ni Slovencev

Dirka je bila prekinjena, kolesarji, med njimi tudi član kluba UAE Emirates Tadej Pogačar in kot član moštva Mitchelton Scott Luka Mezgec, so bili zaradi pojava koronavirusa nekaj dni ujeti v karanteni, a se je po testiranjih izkazalo, da med njimi ni bilo okuženih. Mezgec je tako že odpotoval v domovino, Pogačar pa je s svojim klubom ostal v Abu Dabiju.

Prva primera koronavirusa na kolesarski dirki sta se pojavila prav v moštvu Tadeja Pogačarja, zbolela sta dva italijanska mehanika, danes pa so iz Abu Dabija sporočili, da so potrdili še šest primerov, "povezanih z nedavnima primeroma koronavirusa na dirki po ZAE". Okuženi so dva ruska državljana, dva italijanska, en nemški in en kolumbijski državljan, sporočajo prireditelji dirke. Šlo naj bi za spremljevalno osebje moštev na dirki.

Okuženi posamezniki so v zdravniški oskrbi, njihovo stanje je stabilno, v enem od hotelov pa so še vedno v karanteni ljudje, ki so imeli neposreden stik s kolesarji in osebjem klubov na dirki po ZAE. Te bodo spustili šele po vnovičnem testiranju.

V Evropi so medtem prireditelji nekaterih spomladanskih klasik že potrdili, da dirk zaradi širjenja koronavirusa ne bodo odpovedovali. Tako naj bi po programu izpeljali dirke Milano–San Remo (21. marec), Strade Bianche (7. marec) in Tirreno–Adriatico (od 11. do 17. marca), pa tudi francosko Pariz–Nica (od 8. do 15. marca).

