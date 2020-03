Pogačar iz varnostnih razlogov ostaja v Abu Dhabiju

Iz kolesarske ekipe UAE Emirates so danes sporočili, da čeprav so bili testi za koronavirus med kolesarji na dirki po Združenih arabskih emiratih negativni in da so dobili zeleno luč za vrnitev domov, iz preventivnih razlogov do nadaljnjega ostajajo v Abu Dhabiju. Zdravje je bolj pomembno kot rezultati, so sporočili iz ekipe Tadeja Pogačarja.

"V kontekstu trenutne situacije je naša prioriteta varnost vseh nas in naših družin," so pri ekipi UAE Emirates zapisali v sporočilu za javnost.

Despite being given the green light to travel home and the last tests carried out coming back negative, our team has decided to extend their stay in the UAE to continue testing everyone’s conditions.



Details➡️https://t.co/9f75IjAvhh#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/csnYwLCJas — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) March 1, 2020

"V luči nekaterih novih primerov gripe znotraj naše ekipe in drugih bomo v prihodnjih dneh ponovno testirani. Takoj ko se bo situacija izboljšala, se bodo kolesarji in člani ekipe vrnili k svojim družinam," so še zapisali v ekipi, kjer naj bi se po nekaterih podatkih pojavila prva dva primera okužbe s koronavirusom na dirki po ZAE (šlo naj bi za italijanska maserja, ki pa sta bila na testu negativna), in se ob tem zahvalili svojim sponzorjem, ki so jim v teh, ne preveč svetlih trenutkih, izrazili popolno podporo.

Bodo dirke splavale po vodi?

"Naša ekipa bolj ceni zdravje naših športnikov in osebja kot pa rezultate. Zavedamo se, da bo podaljšanje naše izolacije oslabilo naše športne ambicije na prihajajočih tekmah," se zavedajo v ekipi, kjer bi kar nekaj njihovih kolesarjev moralo nastopiti na dirkah, ki so tik pred vrati.

Tako bi denimo Tadej Pogačar 8. marca moral štartati na dirki Pariz–Nica, njegov ekipni kolega Fernando Gaviria pa 11. marca na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Kaj trenutno stanje pomeni za njun nastop in ali bodo prihodnje dirke sploh izpeljali, še ni znano.

Iz ekipe UAE so še sporočili, da so do zdaj upoštevali navodila odgovornih institucij, z današnjim dnem pa so se odločili, da bodo sami krojili svojo usodo.

Do zdaj je bilo testiranih že 612 oseb, povezanih z dirko po UAE, ki jo je Pogačar končal na 2. mestu. Vseh 450 testov, ki so bili znani že včeraj, je bilo negativnih.

Nekateri na poti domov, drugi ostajajo v karanteni

Nekatere ekipe, med njimi so tudi Ineos s Chrisom Froomom na čelu, Jumbo-Visma in BORA-hansgrohe, so že odpotovale proti domu, medtem ko naj bi kolesarje Cofidisa, Groupama-FDJ in Gazproma zadržali v karanteni.

All our riders and staff now leaving UAE after being given the all clear. Thank you to all those who have helped us and looked after the Team over recent days. — Team INEOS (@TeamINEOS) March 1, 2020

🇦🇪 #UAETour



Our team is on the plane back home.



🙏🏻 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 1, 2020

Iz moštva Luke Mezgeca Mitchelton Scott še niso sporočili, kakšna je njihova usoda.

Dirko po Združenih arabskih emiratih so zaradi koronavirusa skrajšali za dve šprinterski etapi.