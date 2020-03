Koronavirus tudi že v italijanski Gorici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina so potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Il Picolo poroča, da gre za 50-letnika iz Gorice, ki nima hujših zdravstvenih težav in je v domači karanteni.

Z nevarnim virusom, ki razsaja po svetu, naj bi se petdesetletni moški okužil v bolnišnici v Trevisu. Tam je obiskal sorodnika. Po obisku v bolnišnici pa naj bi imel stike še z najmanj šestimi ljudmi. Nihče od teh pa za zdaj nima simptomov okužbe z novim koronavirusom. Za vse so odredili izolacijo, še poroča Il Piccolo. Pri okuženem so sicer opravili dva testa, oba sta bila pozitivna.

Koronavirus je v naši soseščini sprožil pravo logistično operacijo. V boj proti virusu so se poleg zdravstvenega osebja podali tudi pripadniki vojske in policije. Foto: Reuters

V Italiji je število okuženih že preseglo tisoč ljudi, zaradi bolezni covid-19 je 29 ljudi umrlo. Največ okuženih je v deželah Lombardija, Benečija (Veneto) in Emilija - Romanja, kjer izobraževalne ustanove ostajajo zaprte do 8. marca, v Furlaniji - Julijski krajini pa je to prvi znani primer okužbe.

Podatki italijanske civilne zaščite kažejo še, da je zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, do zdaj umrlo 29 ljudi, 50 pa jih je ozdravelo. Skupno število okuženih od začetka širjenja bolezni na severu Italije je tako doseglo 1128.