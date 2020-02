V ZDA prva smrtna žrtev novega koronavirusa, v Italiji več kot tisoč obolelih

V ZDA so danes potrdili prvo smrtno žrtev novega koronavirusa, in sicer v zvezni državi Washington, so sporočile ameriške zdravstvene oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Twitter napovedal, da se bo na najnovejše dogajanje v zvezi z virusom odzval še danes na novinarski konferenci, piše STA.

Identitete žrtve iz okrožja King, kjer leži tudi mesto Seattle z več kot 700.000 prebivalci, za zdaj niso razkrili.

Po navedbah Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) so v ZDA do petka okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 15 ljudeh, še 47 primerov okužb pa so zabeležili pri ameriških državljanih, ki so jih zaradi epidemije prepeljali v domovino iz Kitajske ali Japonske, piše STA.

Trump je še v ponedeljek zatrjeval, da je tveganje za okužbo z novim koronavirusom v ZDA še vedno "zelo majhno". Obenem je naznanil, da bo prizadevanja proti virusu v ZDA vodil in koordiniral podpredsednik ZDA Mike Pence, piše STA.

Iz evropskih držav tudi danes poročajo o novih primerih okužb z novim koronavirusom. Med njimi so štirje otroci na zahodu Nemčije ter zdravstveni delavec na Danskem. Žarišče novega virusa v Evropi je severna Italija, kjer bodo šole prihodnji teden marsikje ostale zaprte, v Furlaniji - Julijski krajini pa jih bodo znova odprli, še piše STA.

V Italiji več kot tisoč okuženih

Število v Italiji je preseglo 1000 in je trenutno po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pri 1049. Podatki italijanske civilne zaščite kažejo še, da je zaradi bolezni, ki jo povzroča novi virus, do zdaj umrlo 29 ljudi, 50 pa jih je ozdravelo. Skupno število okuženih od začetka širjenja bolezni na severu Italije je tako doseglo 1128, piše STA.

V deželah Lombardija, Benečija (Veneto) in Emilija - Romanja, kjer je okuženih največ, bodo šole, vrtci in univerze ostali zaprti tudi prihodnji teden, da bi preprečili širjenje virusa.

V Furlaniji - Julijski krajini, ki meji na Slovenijo in kjer doslej še niso potrdili okužb, bodo po drugi strani v ponedeljek po tednu dni znova odprli šole in univerze. Znova bodo odprti tudi muzeji, gledališča in kinodvorane, poroča tržaški dnevnik Il Piccolo, povzema STA.