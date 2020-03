Grki pripravljajo olimpijsko plamenico, Japonci pa …

"Priprave nemoteno potekajo," se glasi japonski odgovor na vprašanja o morebitni odpovedi olimpijskih iger zaradi strahu pred širitvijo novega koronavirusa. S tem vprašanjem se bo v prihodnjih tednih spopadal tudi prvi mož mednarodne olimpijske družine Thomas Bach, ki miri paniko in podpira gostitelje v Tokiu, a zaradi številnih nejasnosti ne more podati enoznačnega odgovora. Namesto jasne zavrnitve možnosti odpovedi iger bomo zato po vsej verjetnosti v prihodnjih tednih poslušali izjave o dodatnih ukrepih, spremljanju položaja …

Pred natančno osemdesetimi leti bi moral Tokio gostiti igre dvanajste olimpijade, a je bil osrednji športni dogodek zaradi druge svetovne vojne sprva "preseljen" v Helsinke, nato pa povsem odpovedan. Podobna vrzel v zgodovini modernih olimpijskih iger zeva še v letih 1916 in 1944. Tudi takrat je bila vojna močnejša od olimpijskih iger oziroma povsem konkretno od nesojenih gostiteljev Berlina in Londona.

V zadnjih sedmih desetletjih resda ni manjkalo pozivov k odpovedi spektakla pod mogočnimi petimi krogi, večinoma s politično in družbeno konotacijo, nazadnje, leta 2016 v Riu, pa je bil temeljni razlog za tovrstne apele strah pred virusom zika. A ogenj je vselej gorel. Tudi leta 1972 v Münchnu, ki ga je zaznamoval krvav teroristični incident. Pred štirimi leti pa so se okuženi komarji "usmilili" športnikov.

Zgodovina se ponavlja. Znova je na vrsti Tokio, ki je igre nato sicer uspešno gostil leta 1964, kar lahko potrdi 80-letni olimpionik Miroslav Cerar, znova pa se krepijo pomisleki o izvedljivosti največjega športnega dogodka. Šifra? Koronavirus covid-19. Do predvidenega odprtja iger nas loči še 143 dni, japonske priprave pa v luči strahu pred globalno pandemijo novega koronavirusa spremlja vse več skeptičnih pogledov.

Vprašanje brez odgovora

Kar nekaj športnih prireditev je bilo v zadnjem obdobju prestavljenih, odpovedanih ali okrnjenih. Da bi se to že ta teden, ko se v Lozani sestaja predsedstvo Mednarodnega olimpijskega komiteja, pripetilo tudi olimpijskim igram v Tokiu (24. 7.–9. 8.), ne gre pričakovati. Že uvodne vesti iz Lozane namigujejo na to, da se vodilni možje zavzemajo predvsem "za strožje ukrepe, previdnost, spremljanje položaja …".

Predsednik MOK Thomas Bach ob tem miri nemir, ki nastaja ob sprožanju nepreverjenih informacij. Zagotavlja, da se odgovorni o morebitni odpovedi iger še niso pogovarjali. Omilil pa je tudi izjave dolgoletnega člana predsedstva Dicka Pounda, ki je pred kratim dejal, da igram grozi odpoved, če virus ne bo pod nadzorom do maja.

"Priprave na igre se nadaljujejo z jasno mislijo na kakovostna tekmovanja, zato bi spodbudil športnike h kakovostnim pripravam. Seveda pa je prioriteta tudi varnost vseh športnikov, spremljevalcev in gledalcev," zagotavlja predsednik Bach, zavedajoč se dejstva, da je Japonska s približno tisoč zaznanimi okuženimi s koronavirusom in osmimi smrtnimi žrtvami peta na svetovni lestvici. Pred njo so Južna Koreja, Italija, Iran in seveda z naskokom na prvem mestu Kitajska.

Londonska "nespodobna ponudba"

Prihodnji četrtek bodo v Grčiji na tradicionalen način prižgali olimpijski plamen, plamenico pa nato poslali na Japonsko. Tam se bo 20. marca začela klasična pot olimpijske bakle vse do olimpijskega štadiona. Karavana gre torej naprej, medtem pa …

Zdravstveno krizo in veliko negotovost je za svoj politični medklic pred kratkim izkoristil kandidat konservativcev za londonskega župana Shaun Bailey. V eni od svojih akcij pred majskimi volitvami je namreč prav otoško prestolnico, ki je olimpijske igre zelo uspešno gostila leta 2012 in se nato izkazala z zgledno umestitvijo olimpijskih objektov v vsakdanje življenje, ponudil kot nadomestno prizorišče.

Britanski olimpijski komite se je hitro ogradil od njegove "ponudbe" Japoncem, guvernerka Tokia Yuriko Koike pa je pobudo označila za neprimerno. Tudi po njenih zagotovilih v Tokiu nemoteno nadaljujejo priprave, obenem pa vpeljujejo strožja merila za zaščito ljudi pred virusom in povečujejo število testiranj.

Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenci spremljajo in čakajo

In kako dogajanje spremljajo pri Olimpijskem komiteju Slovenije? "Intenzivno spremljamo razvoj dogodkov," odgovarja generalni sekretar Blaž Perko, v zadnjem obdobju tudi nepogrešljivi član vodstva slovenskih olimpijskih reprezentanc, in dodaja: "Mednarodni olimpijski komite nas stalno obvešča o realnem stanju, vseh aktivnostih in usmeritvah, obenem pa tudi o ukrepih organizacijskega odbora v Tokiu."

Pri OKS se v pripravah na športni vrhunec leta nemoteno pripravljajo. "Panike ne zaznavamo. Vsekakor pa zdaj nismo v položaju, ko bi lahko nekdo brez pomislekov napovedal, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih," pravi Perko in dodaja, da se bo slovenska delegacija prihodnji mesec udeležila naslednjega tehničnega sestanka v Tokiu.

Ali kot dober poznavalec olimpijskega ustroja odpoved vidi kot realno možnost? "Prezgodaj je, da bi govorili o tem. Po mojem mnenju tudi nihče ne razmišlja o tej možnosti. MOK je pri ocenjevanju položaja v stalnem stiku s Svetovno zdravstveno organizacijo. Vem, da organizatorji izvajajo vse protiukrepe. Znak, ki kaže na usmeritev, pa je odločitev, da bo pot olimpijske bakle potekala tako, kot je bilo prvotno načrtovano," pravi generalni sekretar.

Foto: Vid Ponikvar Janez Kocijančič: Vse za zdravje športnikov

Za odtenek bolj previden je v svojih napovedih tudi predsednik združenja evropskih olimpijskih komitejev Janez Kocijančič, ki se olimpijskih iger redno udeležuje vse od leta 1972.

"Mnogo prezgodaj je sklepati o usodi olimpijski iger. Vse je odprto. Mogoči so številni scenariji. A menim, da je v tem trenutku na mizi premalo podatkov, da bi Mednarodni olimpijski komite, organizacijski komite in japonska vlada odločali o kakšnih konkretnih potezah. Kolikor vem, ni še nihče od naštetih zavzel kakšnega odklonilnega stališča," pravi nekdanji, a dolgoletni predsednik slovenske olimpijske družine.

"Mi, torej športne organizacije, odgovarjamo za športna tekmovanja, za njihovo poštenost in visoko raven. Po drugi strani pa smo odgovorni tudi za zdravje športnikov. Zato ste lahko prepričani, da bomo storili vse za zdravje," še dodaja Kocijančič, ki se z vprašanjem koronavirusa te dni spopada kot podpredsednik Mednarodne smučarske zveze.