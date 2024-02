Tadej in Urška na treningu z zvezdnikom formule 1 #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar in njegova zaročenka, kolesarka Urška Žigart, sta pred dnevi v Monacu kolesarila v družbi španskih dirkačev Carlosa Sainza ml., voznika Ferrarija, in Roberta Merhi Muntana, nekdanjega voznika F1 in formule E.