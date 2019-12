Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so številni uspešni slovenski športniki zaradi nižjih davkov naslov domačega prebivališča raje zamenjali za naslov v davčno ugodnejših državah jim je sledil tudi najuspešnejši slovenski kolesar Primož Roglič.

Primož Roglič, novopečeni slovenski športnik leta 2019, je za Val 202 povedal, da se je preselil v Monako. Po vzoru številnih kolesarjev si je novo domovanje poiskal v Monte Carlu, kjer imata več let prijavljen stalni naslov tudi Matej Mohorič in Jani Brajkovič. To mu sicer po njegovih besedah omogoča treniranje na trasi slovite dirke Tour de France, ki se bo konec junija začela v bližnji Nici.

"Ni nobena skrivnost. Nica je od Monaka oddaljena le dobrih 15–20 kilometrov, tako da prvi dve etapi sem že pogledal in jih že poznam. Drugače vsakodnevno treniram na cestah, kjer bosta potekali prvi dve etapi letošnjega Toura," je za radio sicer povedal Roglič. Dodal je še, da že vneto raziskuje ceste v Nici in okolici.

Davčne oaze Monako, Dubaj, Katar, Bahami,....

Znano je, da številni uspešni športniki zaradi visokih zaslužkov prebivališče raje prijavijo v davčnih oazah. Na stari celini je to denimo Monako, izven nje pa na primer Bahami, Dubaj, Katar,...

Medtem ko v Monaku davki na dohodek in denarne nagrade znašajo okoli osmih odstotkov, morajo slovenski športniki doma plačati od 35 do 50-odstotni davek.

V Monaku je imela stalno prebivališče prijavljena tudi slovenska atletinja Jolanda Čeplak. V drugih davčnih oazah pa domujejo številni teniški igralci: Aljaž Beden, Blaž Kavčič, Polona Hercog, Katarina Srebotnik, Tamara Zidanšek in drugi.