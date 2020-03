Rogliča in njegovega moštva ne bo na dirki Pariz-Nica

Eden favoritov za enotedensko etapno dirko proti soncu, kot imenujejo preizkušnjo na francoskih tleh, je bil prav Primož Roglič, ki bo moral na prvi nastop v tej sezoni še počakati.

Moštvo je odločitev objavilo v uradni izjavi za javnost, v kateri navaja tveganje pred širjenjem okužbe z novim koronavirusom in pomanjkanje garancij glede ustreznih postopkov za zajezitev nalezljive bolezni.

Organizatorji preložili še tri italijanske kolesarske dirke Potem ko so že v četrtek organizatorji za nedoločen preložili enodnevno kolesarsko klasiko Strade Bianche, je danes enaka usoda doletela še tri italijanske dirke. Zaradi koronavirusa so prestavili še preizkušnje od Tirenskega do Jadranskega morja (Tirreno-Adriatico), ki bi se morala začeti 11. marca, Milano-San Remo in dirko po Siciliji. Organizatorji, skupina RCS Sport, so že prosili italijansko zvezo, da se na krovni organizaciji pozanima, kdaj bi bilo možno dirke izvesti.

"Moštvo se je odločilo, da ne bo nastopilo na dirki Pariz-Nica," so zapisali in dodali, da je tveganje zaradi novega koronavirusa in pomanjkanje garancij za ustrezne postopke preprečevanja pred okužbo spodbudilo njihovo zdravstveno ekipo, da so odsvetovali pot v Francijo.

"Takšna odločitev boli, razočarani smo," je dejal direktor moštva Richard Plugge. "To je najboljša odločitev, ki jo lahko sprejmemo v tem trenutku. Kot vodje ekipe imamo odgovornost, da preučimo vse vidike in tveganja. V tem trenutku jih ne moremo ignorirati," je še pristavil.

Dirka Pariz-Nica je doslej edina, ki zaradi preteče nevarnosti v začetnem spomladanskem delu kolesarske sezone še ni bila prestavljena ali odpovedana. V Italiji so za nedoločen čas prestavili klasiko Strade Bianche, prvega od petih spomenikov Milano-San Remo ter etapni dirki od Tirenskega do Jadranskega morja ter po Siciliji.

