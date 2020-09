Roglič ni želel osramotiti novinarja #video

Foto: Reuters

Eden od novinarjev, ki spremljajo karavano francoskega Toura, ga je vprašal, ali bo na peti etapi, kjer je bilo mogoče pričakovati skupinski šprint, do zmage pomagal Samu Bennettu, sicer specialistu za šprinte, in novemu vodilnemu v posebnem točkovanju za najboljše šprinterje.

Novinar je očitno mislil, da Bennett prihaja iz Rogličeve ekipe Jumbo-Visma. Res je, en Bennett, in sicer Novozelandec, je član rumeno-črnih, a mu je ime George in je specialist za gorske etape, drugi Bennett, Sam Bennett, irski državni prvak, ki ga je imel v mislih novinar, pa je član moštva Deceuninck – Quick-Step.

Sam in George Bennett - prvi je specialist za šprinte, drugi za klance. Prvi je Irec, drugi Novozelandec. Prvi je član belgijskega moštva Seceuninck - Quick - Step, drugi zastopa barve nizozemske Jumbo-Visme. Foto: Reuters

Roglič je pri odgovoru ohranil diplomatsko noto in ni želel biti žaljiv do novinarja, da bi popravil njegov spodrsljaj.

"Mislim, da bo George Bennett danes zelo težko prišel do zmage, saj je boljši v vožnji v klanec. Sam Bennett, ki pa je v drugi ekipi, pa ima, mislim, več možnosti. Upam, da bo celo zmagal," se je namuznil Roglič.

Sam Bennett je po 31 letih spet poskrbel za to, da irski kolesar nosi zeleno majico. Foto: Reuters

Po 31 letih nova zelena majica za irsko kolesarstvo

Sam Bennett na koncu sicer ni zmagal, bil je tretji, do etapne zmage je prišel Rogličev ekipni kolega Wout van Aert, se je pa dokopal do zelene majice najboljšega v točkovnem seštevku šprinterjev.

Dosežek bo vsekakor zapisan v zgodovino irskega športa, saj je prestižno zeleno majico irski kolesar nazadnje oblekel leta 1989. To je uspelo Seanu Kellyju, legendarnemu kolesarju, ki je kariero sklenil leta 1994. V svoji zbirki ima kar 193 zmag.

"To je res poseben trenutek v moji karieri. Slediti njunim korakom (korakom Seana Kellyja in Stephena Rocheja, zmagovalca Toura leta 1987) je res nekaj posebnega. Na to sem res ponosen, tudi na to, da na dirki v dresu državnega prvaka zastopam svojo državo," je v pogovoru za portal Flobikes Bennett razlagal po etapi.

Tako kot druge šprinterje ga danes čaka peklenska etapa, saj karavano po 191 kilometrih čaka gorski cilj na Aigoudalu na nadmorski višini 1.560 metrov.

Šesta etapa se bo začela v Le Teilu, končala pa na 1.560 metrih nadmorske višine na gori Aigoudal. Zaključni vzpon etape ne spada med najzahtevnejše, dolg je 8,3 kilometra in ima štiriodstotni povprečni naklon, večjo selekcijo gre pričakovati na predzadnjem klancu v etapi, na prelazu Lusette. Tam se bodo, tako kot na cilju, delile bonifikacijske sekunde. Najboljši bo pridobil osem sekund, drugi pet, tretji pa dve sekundi. Vzpon spada v prvo kategorijo, dolg pa je 11,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,3 odstotka.



🚩 Le Teil

🏁 Mont Aigoual⠀

📏 191km

⏰ 12:00 CET > 17:00 CET⠀

⛰️ 1x1️⃣c, 2x3️⃣c

💚 km 125,5#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/BsXj8MahqG — Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020

