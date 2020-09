Presenetljiva zmaga, Pogačar, ki je imel težave, in Roglič pa ostajata pri vrhu

V živo: dirka po Franciji, 6. etapa (Le Teile–Mont Aigoudal, 191 km)

Cilj - Veliki zmagovalec je postal Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana).

🔝 Relive Stage 6 final kilometer and the solo victory of @AlexeyLutsenko3 at the top of Mont Aigoual 💪



🔝 Revivez le dernier kilomètre de l’étape 6 et la victoire en solo d’Alexey Lutsenko au sommet du Mont Aigoual 💪#TDF2020 pic.twitter.com/nsPZ0utYlE — Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020

1. Aleksej Lucenko (Astana) 4;33:29

2. Jesus Herada (Cofidis) 0:55

3. Greg Van Avermaet (CCC) 2:15

4. Neilson Powless (EF) 2:17

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-step) 2:52

6. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 2:53

...

11. Tadej Pogačar (UAE Emirates) - ostaja v beli majici

21. Primož Roglič (Jumbo Visma) isti čas

47. Jan Polanc (UAE Emirates) 3:12

Skupni vrtni red

1. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 27;03:57

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:03

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:07

4. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:09

5. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:13

6. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

7. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott)

8. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic)

9. Romain Bardet (Fra/Ag2r La Mondiale)

10. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana)

...

16. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-step) 0:15

...

49. Jan Polanc (UAE Emirates) 14:26

4 km do cilja - Očitno ne bo nič od boja za rumeno majico, zato pa se že smeji Alekseju Lucenko (Astana), ki se mu nasmiha velika zmaga. Jesus Herada (Cofidis) zaostaja 45 sekund, glavnina 3:20. Sergio Hugita (EF) je uspel ujeti priključek z glavnino.

6 km do cilja - Aleksej Lucenko (Astana) je pred največjim uspehom kariere. Njegova prednost pred glavnino je 3:15.

7,4 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) ima težave z zadnjim kolesom. In to v nepravem času.

13 km do cilja - Gorski cilj I. kategorije (Col de la Lusette)

1. Aleksej Lucenko (Astana)

2. Jesus Herada (Cofidis)

3. Greg Van Avermaet (CCC)

17 km do cilja - Aleksej Lucenko (Astana) misli resno. Kazahstanski prvak je zdaj povsem sam v ospredju. Fabio Aru (UAE Emirates), ki se je odlepil od glavnine, za njim zaostaja 2:11, skupina z rumeno majico pa 3:07. Odpadel je Kolumbijec Sergio Hugita (EF).

18 km do cilja - V ubežni skupini sta pospešila Neilson Powless (EF) in Aleksej Lucenko (Astana).

Skupni vrstni red pred 6. etapo:

1. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 22;28:30

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:03

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:07

4. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:09

5. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:13

6. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

7. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic)

8. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott)

9. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana)

10. Romain Bardet (Fra/Ag2r La Mondiale)

...

16. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick-step) 0:16

...

20,6 km do cilja - V glavnini je skočil Fabio Aru (UAe Emirates).

22 km do cilja - Zdaj so v ospredju le še štirje ubežniki Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Aleksej Lucenko (Astana) in Greg Van Avermaet (CCC). Njihova prednost znaša 2:45.

27 km do cilja - Na čelu glavnine vseskozi zdaj kolesarji Ineos Grenadiers, ki narekujejo hiter tempo.

Gorski cilj III. kategorije - Col de la Lusette

1. N. Roche (Sunweb)

2. J. Herrada (Cofidis)

28,8 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain McLaren) je padel, a nadaljuje z vožnjo.

32,5 km do cilja - Glavnina misli resno. Jumbo Vismi in Ineos Grenadiers se je priključila tudi ekipa UAE Emirates Tadeja Pogačarja. Tempo je vse hujši.

🔴⚪️ The @INEOSGrenadiers-driven peloton arrives at the summit of the Col des Mourèzes, 2'36" after the breakaway.



🔴⚪️ Le peloton, mené par @INEOSGrenadiers, arrive au sommet du Col des Mourèzes, 2'36" après l'échappée.#TDF2020 pic.twitter.com/lrbkJnHc3E — Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020

41 km do cilja - Na čelu glavnine ni več v ospredju le ekipa Mitchleton-Scotta našega Luke Mezgeca, ki pomaga diktirati tempo. Pomagati so začeli še kolesarji Jumbo-Visme, ki imajo v svojih vrstah slovenskega šampiona Primoža Rogliča in Ineos Grenadiers, ki stavi na Egana Bernala. Prednost ubežnikov je skopnela na dobre štiri minute.

45 km do cilja - Gorski cilj III. kategorije - Cap de Coste

1. N. Roche (Sunweb)

2. G. Van Avermaet (CCC)

60 km do cilja - "Moj cilj je, da ne bi izgubil časa v cilju. Rad bi prišel z najboljšimi v cilj, svojo priložnost pa iskal, ko pride na vrsto," je pred etapo dejal Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

65 km do cilja - Leteči cilj

1. E. Boasson Hagen (NTT)

2. D. Oss (Bora)

3. G. Van Avermaet (CCC)

Ubežniki imajo 5:45 prednosti. V ozadju v glavnini se je vnel boj za točke na letečem cilju. Najhitrejši med njimi je bil trenutni lastnik zelene majice Sam Bennett (Deceuninck–Quick-Step). Pred Petrom Saganom (Bora Hansgrohe) ima zdaj 12 točk prednosti.

85 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša nekaj več kot šest minut. Ta je že znašala 6:40.

100 km do cilja - Štiri leta po tem, ko je na Touru nosil belo majico za najboljšega mladega kolesarja in jo na koncu osvojil, je Adam Yates postal deveti Britanec, ki je nosil rumeno majico vodilnega - peti v zadnjih osmih letih. Če bo šlo tako naprej, kot se razpleta šesta etapa, jo bo izgubil, saj je med ubežniki Greg Van Avermaet (CCC), ki jo virtualno že ima na sebi.

105 km do cilja - Ubežnik, ki imajo prednost že 6:32, se približujejo letečemu cilju, nakar bodo sledili trije gorski cilji - Cap de Coste (III. kategorija, 2,1 km - 7,3% naklon,) Col des Mourezes (III. kategorije, 6,1 km - 4,8%) in Col de la Lusette (I. kategorija, 11,7 km - 7,3%, delile se bodo bonifikacijske sekunde) -, za konec pa še ciljni vzpon na goro Aigoual (8,3 km - 4%).

127 km do cilja - Najvišja prednost ubežnikov je znašala 6:06, zdaj je malenkostno pod šestimi minutami. Na čelu glavnine je ekipa Mitchelton Scott, ki ima v svojih vrstah rumeno majico. Adam Yates jo je včeraj prejel presenetljivo, potem ko so komisarji kaznovali z 20 sekundami pribitka Juliana Alaphilippa, ki je vzel bidon manj kot 20 kilometrov pred ciljem.

A je virtualno v rumeno odet ubežnik Greg Van Avermaet (CCC). Zanimivo bo videti, do kam jih bo glavnina pustila.

142 km do cilja - Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Jesus Herrada (Cofidis), Aleksej Lucenko (Astana) in Greg Van Avermaet (CCC) povečujejo prednost, ki zdaj znaša že velikih 5:49. Zadnji je virtualno v rumeni majici, saj je nadoknadil zaostanek 3:17. Ali jo bo danes celo dejansko oblekel?

🏁 142km to go



💨 The breakaway now holds a lead of 5'39".



💨 L'échappée mène la course avec 5'39" d'avance sur le peloton.#TDF2020 pic.twitter.com/w8dIdDcaDc — Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020

155 km do cilja - Glavnina zaostaja že za 4:28. Današnja ubežna skupina je zelo kakovostna in bi lahko povzročala kar nekaj preglavic, a je ob koncu nekaj vzponov, v kateri se računa na obračun najboljših, ki jih na Touru zanima zmaga.

165 km do cilja - Ubežnikom se je kljub vsemu uspelo odlepiti glavnini in imajo zdaj 3:38 prednosti. In Greg Van Avermaet (CCC) je virtualno v rumenem. Pred to etapo je za vodilnim Adamom Yatesom (Michelton Scott) zaostajal 3:!7

182 km do cilja - Osem kolesarjev se je odločilo za beg, vendar za zdaj glavnina nadzira vse skupaj in zaostaja le 13 sekund - Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss, Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC), Jesus Herrada (Cofidis) in Aleksej Lucenko (Astana) so v begu.

🚩 Stage 6 is underway, and there will be a huge battle for the breakaway!



🚩 L'étape 6 est lancée, la féroce bataille pour prendre l'échappée aussi !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/gdHdNOpq4M — Tour de France™ (@LeTour) September 3, 2020

12.10 - šesta etapa se je začela v Le Teilu in bo druga, ki se bo končala v klanec. Cilj bo na 1560 metrih nadmorske višine na Aigoudalu. Zaključni vzpon etape ne spada med najzahtevnejše, dolg je 8,3 kilometra in ima štiriodstotni povprečni naklon, večjo selekcijo gre pričakovati na predzadnjem klancu v etapi, na prelazu Lusette.

Na tem mestu se bodo delile bonifikacijske sekunde, ki so pomembne v skupnem seštevku. Pričakujemo lahko izrazit boj v lovu za rumeno majico, ki je danes po včerajšnji neumnosti Juliana Alaphilippeja, ki je prejel bidon v zadnjih 20 kilometrih trase, v lasti Adama Yatesa (Mitchelton Scott).

V skupnem seštevku sta na drugem in tretjem mestu Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki sta slavila dvojno zmago v četrti etapi. Lahko kaj podobnega storita tudi danes?