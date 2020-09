Zmago Rogličevih zasenčil zaplet z rumeno majico, Zasavec napredoval

"Kot kaže, sem vzel okrepčilo v neavtorizirani coni, to normalno prinese 20 sekund kazni in pomeni, da je v rumenem zdaj Yates. Tako pač je, nič ne moremo storiti," je v cilju francoski televiziji razlagal Julian Alaphilippe, ljubljenec francoskih ljubiteljev kolesarstva, ki je v skupnem seštevku zdrsnil na 16. mesto.

"Bila je dolga in zelo dolgočasna etapa z nadvse nervoznim zaključkom, poskušal sem ostati zbran in ubraniti rumeno majico, ob tem pa pomagati Samu (Bennettu, op. p.) do etapne zmage. Zdaj pa tole. Nič, jutri se moram pobrati, o tem pa ne bomo več govorili," je sklenil kapetan moštva Deceuninck-QuickStep.

