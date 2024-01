Roglič jasen: Preprosto je, zakaj sem tu

Sproščen, optimističen, poln energije, pomirjen in z velikimi ambicijami je Primož Roglič v novi ekipi BORA - hansgrohe, s katero bo vse podredil nastopu na letošnji dirki Tour de France. In ekipa bo naredila prav tako vse, da bo na štart v Firence prišel v najboljši mogoči pripravljenosti, kakor tudi njegovi moštveni kolegi. Na pripravah na Majorki so glavni akterji dali vedeti, kakšno spremembo je vnesel slovenski kolesarski zvezdnik. Podredili so se mu, a z razlogom. Da bodo tudi sami postali boljši, kot je bila to že praksa pri nekdanjem delodajalcu, kjer so se številni učili od njega.

"Vsaka sezona je posebna. Veselimo se vsega, kar počnemo na kolesih. Dolgo pot smo prehodili. Začeli smo z zmago na Giru (Jai Hindley je zmagal leta 2020, op. a.). Naslednja logična stopnica je Tour de France. Odlična priložnost se nam je ponudila, da smo dobili Primoža. Z njim imamo sanje zmagati Tour de France. Primož je že bil drugi in ve, kako se morajo stvari poklopiti. Ne bomo pa se ločili od preostalih Grand Tourov. Veliko želimo narediti že na Giru. Vse delamo za to, da bomo konkurenčni povsod. Vemo, kako je v športu. Če bomo izgubili, bomo še bolj trdo delali, da bomo boljši. Logično pa je, če dobiš takšnega kolesarja, kot je Primož, da ciljaš na najvišjo stopničko na Touru," s temi besedami je na ekipnih pripravah na Majorski svoj razmislek začel športni direktor ekipe BORA - hansgrohe Rolf Aldag in dal jasno vedeti, kaj je osrednji cilj nemškega moštva v letu 2024.

Kdo bo Rogličev Sepp Kuss pri BORI - hansgrohe?

Z njim se je v celoti strinjal slovenski šampion Primož Roglič, ki je lani presedlal iz vrst zdajšnje ekipe Team Visma | Lease a Bike v BORO - hansgrohe: "Športni direktor je že vse povedal. Zame je to kar velika sprememba. Če pogledamo, so drugačne barve, novi kolesarji, novi ljudje okoli mene. Novi izzivi so pred nami. Veselim se. Najprej moramo opraviti vse treninge, se povezati z vsemi. Da vidimo, kako bodo stvari šle. Nato bomo na dirki videli, kako bo šlo na cesti."

Ekipo želi narediti močno

Pri Nizozemcih ni bil več osrednja violina in ni dobil tistih priložnosti, ki bi jih želel. Zlasti nastop na Touru, kot si ga je želel. Na lanski Vuelti smo prav tako videli, da mu niso prižgali zelene luči za morebiten skok do četrte zmage na tritedenski španski dirki. Zato je našel novo domovanje in jasno je, kakšne smernice imajo v njem: "Preprosto je, zakaj sem tu. Nisem tu za to, da poskrbim za svojo 'rit'. Tu sem, da dvignem vse. Če želimo zmagati Tour, nisem le jaz tisti, ki bo kolesaril za zmago. Potrebujem vse kolesarje, mehanike, celotno osebje, pravo prehrano. Vsi morajo prestaviti prestavo višje. To, da se vsi naučijo novosti, je dobrodošlo. Boljši bomo."

Primoževo kolo, s katerim bo skušal osvojiti Tour de France. Foto: Jaka Lopatič

Dal je vedeti, da ga je ravno mesto osrednjega kapetana in sploh možnosti nastopanja na Touru vodilo k zamenjavi moštva: "To je bil eden od razlogov, da sem zamenjal ekipo in smo podpisali. Da imam priložnost štartati. Da si ne očitaš v prihodnje. Bomo videli. Vse je treba narediti, tvegati. V tem primeru, da sem odšel iz najboljše ekipe na svetu. Ne prihajam v ekipo eksotov. Zmagala je že Giro. Razlika je pa več kot očitna. Čaka nas ogromno dela. Predvsem dirke bodo slej ko prej dale kristalno sliko. Potrebujemo čas. Tudi iz mojih izkušenj. Kar nekaj časa je moralo miniti, da smo postali najboljši, čeprav smo že več let delali najboljše. Rezultati ne pridejo vedno takoj, čeprav si želim, da bi nam uspelo že v prvem letu."

Od maja naprej povezati ekipo za Tour

V prvi vrsti bo pomembno, da se bo vzpostavilo pravo ozračje med vsemi udeleženci v moštvu, saj bo to zelo pomembno v luči nastopa na Dirki po Franciji. Zavedajo se, da jih čaka veliko dela, saj časa ni veliko: "Sistematično bo. Naša naloga je, da naredimo ekipo okoli Primoža. Logično je, da bo od 1. maja bil skupaj s tistimi kolesarji, ki bodo šli z njim na Tour. Treniraš kot ekipa, voziš kot ekipa. Radi bi, da se povežejo. Do takrat se bo mešalo in bodo kolesarji različno vozili dirke. Imamo kolesarje, ki bi radi prav tako uresničili svoje cilje. Mladi kolesarji so lačni. Naredili smo kombinacijo s Primožem. Kompleksno je. To je naša naloga. Če bi bili deset let skupaj, bi bilo lažje. Zdaj se moramo spoznati in do Toura mora biti vse to pod streho."

Roglič o tem, da bo konec v Nici

Roglič motivira preostale

Dobrodošlo je, da so določeni kolesarji, ki so bili lani v središču pozornosti v ekipi, sprejeli novo vlogo, s katero pa bodo veliko pridobili. Tako, kot sta Jonas Vingegaard in Sepp Kuss pri Jumbo-Vismi, bodo zdaj lahko mladi kolesarji pri BORI - hansgrohe veliko odnesli od Primoževe bližine. Zlasti Aleksandr Vlasov in Jai Hindley, ki je nemškemu moštvu pred dvema letoma prinesel prvo zmago na Grand Touru, potem ko je osvojil Giro, na katerem bo želel letos dobro kolesariti nemški kolesar Lennard Kämna.

Foto: Facebook/Primož Roglič

"Aleks in Jai sta zelo motivirana. Ambicije imata. Povsem normalno je. Popolnoma jasno je, da sta ob prihodu Primoža videla pozitivne stvari. Prinesel je nekaj novega. Pozitiven pritisk je na vseh nas. Dolgoročno je njegov prihod dober. Večkrat je že zmagal Grand Toure, bil blizu zmagi na Touru. Dobrodošlo je, ker bodo preostali lahko rasli z njim. Primož ni več star 24, 25 let. Če to izkoristimo v pravo smer, bosta Jai in Aleks veliko pridobila, se naučila. Prenos znanja bo na njih. Aleks bo na Touru pomočnik. Ni alternative. To je pomembno. Vsak bo dobil svojo priložnost. Imamo striktno vizijo iti na Tour z enim kapetanom. In to s Primožem," je jasen Aldag.

Rus vesel prihoda

"Velik korak naprej je za nas, da je v ekipi. Zame je super, da se bom naučil od njega, kako dirkati na zmago. Kot je Rolf rekel, bom pomočnik Primožu. Bom pa imel svoje priložnosti drugje. Zame je to priložnost, da se od njega veliko naučim. Močan kolesar je," je o vrednosti Rogličevega prihoda dejal ruski kolesar Vlasov.

Za zdaj še ni povsem znano, kje bo Primož začel sezono, čeprav so nedavno pri GCN izpostavili, da bo to dirka Pariz–Nica. Možnost za nastop je tudi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, obe pa je v preteklosti že osvojil. Popolnoma jasno je, da bo pred Tourom odpeljal Kriterij po Dofineji, kar pomeni, da ga na dirki Po Sloveniji, kjer bo sicer ekipa BORE - hansgrohe prisotna, ne bo. Najprej naj bi imel v načrtu pred Tourom še Dirko Pariz–Nica in Dirko po Baskiji, kjer bi se lahko srečal z nekdanjim moštvenim kolegom Vingegaardom.

Roglič jasen: Dovolj bo

Za zdaj je videti, da bo odpeljal tri etapne dirke do osrednjega vrhunca. Na Sportalovo vprašanje, ali bo to pred Tourom dovolj, je bil Rogla jasen: "Dovolj bo. Program bo tako sestavljen, da bo delovalo. Takšen štart sem izvedel prejšnja leta in je bilo dobrodošlo zame. Temu načinu bomo sledili tudi zdaj. Februarja me čakajo še višinske priprave na Tenerifih."

Foto: Guliverimage

Čeprav je Tour de France osrednji cilj, ta za Roglo ni obsesija. V prvi vrsti si želi še enkrat poskusiti napasti rumeno majico, kateri je bil najbližje leta 2020. Oziroma jo je že imel na sebi lep čas, nato pa jo je moral po kronometru predzadnji dan predati Slovencu Tadeju Pogačarju: "Tour de France je češnja na torti. Nihče mi ne more vzeti zmag, do katerih sem prikolesaril. Manjka mi Tour. Logično je, da grem na polno zraven. Vesel sem, da imam zdaj priložnost."

Pogled mu sega tudi na olimpijske igre in svetovno prvenstvo

Na letošnjem Touru bodo imeli kolesarski navdušenci razlog za navdušenje, saj imajo ob Primožu načrt štartati na dirki vseh dirk še preostali kolesarski zvezdniki Vingegaard, Pogačar in Remco Evenepoel: "Boljšega si ne moreš želeti. Najboljše, kar je za celotno kolesarstvo mogoče. Močnejše kolesarje imamo, višja bo raven. Najboljši bo zmagal. Zelo vesel bom, da se to uresniči in najboljši štartamo Tour de France."

Foto: Guliverimage

A leto 2024 ni le Dirka po Franciji. Takoj po koncu velikega vrhunca bodo olimpijske igre v Parizu, kjer bi lahko Roglič branil zlato medaljo s kronometra z olimpijskih iger v Tokiu. V nadaljevanju leta bo zelo pomembno svetovno prvenstvo v Švici, kjer je trasa cestne dirke pisana na kožo slovenskim kolesarjem, ki bi lahko napadli prestižno mavrično barvo: "Iz Nice (cilj Dirke po Franciji, op. a.) v Pariz je veliko dnevnih letov. Priložnost je tam, da se poskuša oddirkati na cestni dirki. Za kronometer težko karkoli rečem. Ne vem. Peljati s kolesom za kronometer je ena stvar. Kako hiter bom, bomo videli. Glede na to se bom odločil, ali bom sploh odpeljal olimpijski kronometer. Za zdaj olimpijski kronometer bolj ne kot da. Kar zadeva svetovno prvenstvo, lahko povem to, da če ne streljaš na gol, ne moreš zadeti. Glede na to, kakšno priložnost imamo s kolesarji, ki jih imamo na voljo, je priložnost tam. Neumno bi jo bilo izpuščati. Če bo šlo vse po načrtu, bi se rad udeležil svetovnega prvenstva."

Polno izzivov torej čaka Rogliča v letu 2024, osrednji pa je jasen. Tour de France, pred začetkom katerega si slovenski šampion želi le eno: "Rad bi, da smo samozavestni na predstavitvi. Da vsi vemo, kaj tam počnemo. Da uživamo in naredimo, kar lahko. Na koncu bo rezultat povedal, kako se je izšlo."