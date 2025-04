Pri Vismi-Lease a Bike se držijo za glavo, Powless presenetil

Odločilni trenutek dirke je nastopil 73 km pred ciljem, ko se je četverica Visme odločila za napad in se v močnem ritmu takoj odlepila od glavnine ter od glavnega favorita Danca Madsa Pedersena (Lidl-Trek). Ta je obtičal v ozadju, se večkrat skušal priključiti vodilni skupini, a mu to ni uspelo.

V ospredju so bili v zadnjem delu trase še trije člani nizozemske ekipe ter osamljeni Powless. Namesto da bi poskušali z nenehnimi napadi na Američana v zadnjih kilometrih, so vse stavili na sprint. Toda Powless je bil na koncu presenetljivo močnejši od Van Aerta in ostale dvojice nizozemske zasedbe.

Za 28-letnika iz Eglina na Floridi je bila to sedma zmaga v karieri in prva letos. "Ne morem verjeti, resnično ne morem. Počutil sem se res izjemno močno, a nisem verjel v zmago v takšni skupini. Zdelo se mi je, da bom dirkal le za drugo mesto. Za mano je res zahtevna pomlad, a vesel sem, da sem nazaj tam, kjer želim biti," je v prvem odzivu organizatorjem dejal presrečni Powless.

OH MY GOD NEILSON POWLESS PULLS OF THE IAN STANNARD SPECIAL!!!!! AMAZING 🔥🔥🔥🔥 #DDV25 pic.twitter.com/yDdVHgy0RX — Eemeli (@LosBrolin) April 2, 2025

"Vedel sem, da bo Van Aert najmočnejši v sprintu, a nikoli si ne bi mislil, da ga lahko premagam. Iz zadnjega ovinka sem prenesel nekaj več hitrosti. Šel sem do ciljne črte na polno. Hitro sem moral začeti sprint in nato le moliti," je še dodal Američan, ki je kasneje potrdil, da je bila to največja zmaga v njegovi karieri.

🇧🇪 #DDV25



The bees fought for victory in Dwars door Vlaanderen, which unfortunately didn’t come. This only gives us more confidence for what’s ahead! 🐝 pic.twitter.com/YFUSs8k4nx — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 2, 2025

Drugo mesto je pripadlo Van Aertu, tretje Belgijcu Tiesju Benootu, četrto pa lanskemu zmagovalcu te preizkušnje Matteu Jorgensonu, ki je bil v pogovoru za Eurosport malce kritičen do svoje ekipe: "Odločili smo se, da poskusimo v sprintu z Van Aertom, kar je bila malce čudna odločitev. Toda Neilson je res odlično sprintal."

Peto mesto je z zaostankom 45 sekund pripadlo Pedersenu, ki je bil najboljši v sprintu šesterice.

Od Slovencev je bil na startni listi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki pa je ob slabši formi v zadnjih tednih hitro izgubil stik z najboljšimi. Z zaostankom 5:08 minute je zasedel 49. mesto.

Naslednja dirka svetovne serije bo na sporedu v nedeljo, ko bo na vrsti ena največjih enodnevnih preizkušenj po Flandriji.

Izidi dirke skozi Flandrijo: Roeselare - Waregem (184,2 km): 1. Neilson Powless (ZDA/EF Education-EasyPost) 3:57:14

2. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) isti čas

3. Tiesj Benoot (Bel/Visma-Lease a Bike)

4. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) + 0:05

5. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek) 0:45

6. Tibor del Grosso (Niz/Alpecin-Deceuninck) isti čas

7. Dries De Bondt (Bel/Decathlon AG2R La Mondiale) 0:47

8. Arjen Livyns (Bel/Lotto) isti čas

9. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ)

10. Alec Segaert (Bel/Lotto)

...

49. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 5:08

...

