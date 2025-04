Umag in Poreč vabita slovenske amaterske športnike

Umag in Slovenija se imata zelo rada, je povedal direktor turistične skupnosti mesta Umag Milovan Popović. To potrjujejo tudi lanske turistične številke, po katerih je v tem istrskem mestu največ tujih gostov prav iz Slovenije:

Umag je lani gostil 135 tisoč slovenskih gostov, ki so ustvarili 850 tisoč nočitev. Ne le v glavni sezoni, temveč tudi v predsezoni in posezoni, ki postrežeta tudi z dogodki za amaterske športnike.

Največ tujih gostov v Umag (na sliki) prihaja prav iz Slovenije. V Poreču so Slovenke in Slovenci drugi najpogostejši gostje iz drugih držav. Foto: Ana Kovač

Kolesarji že kmalu pridejo na svoj račun

V petek, 11. aprila, in soboto, 12. aprila, bodo ulice Umaga in okolice že 11. zapolnili udeleženci mednarodnega kolesarskega maratona Istria Gran Fondo 2025, največjega amaterskega športnega dogodka na Hrvaškem. Od leta 2023 je ta maraton uradno priznan dogodek pod vodstvom UCI-svetovne kolesarske organizacije in bo zato potekal po njihovih standardih in pravilih.

Najboljših 25 odstotkov kolesarjev iz vsake starostne skupine tega maratona si bo priborilo pravico do udeležbe na končnici UCI Grand Fondo Series med 16. in 19. oktobrom v avstralskem mestu Lorne, kjer se bodo lahko potegovali za naslov svetovnega prvaka. Spletne prijave na Istria Gran Fondo so odprte do 9. aprila. Največ prijav pričakujejo iz Italije, takoj za tem pa iz Slovenije.

Predstavitev amaterskih športnih dogodkov Umaga in Poreča v Sloveniji. Prvi z leve strani direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić, v sredini direktor Turistične skupnosti mesta Umag Milovan Popović, dame pa so redne udeleženke in pogosto zmagovalke istrskih amaterskih športnih tekmovanj. Foto: Srdjan Cvjetović

Tek za vse skupine

V nedeljo, 27. aprila, bo v Umagu tekaška prireditev Umag Run, kjer se bodo sodelujoči pomerili v treh disciplinah – polmaratonu (21 kilometrov), četrtmaratonu (10,5 kilometra) in Fun RUN (pet kilometrov). Kar 55 odstotkov vseh sodelujočih pričakujejo prav iz Slovenije. Proge potekajo po ulicah Umaga in bližnji obali, začetek pa je pri stadionu Goran Ivanišević v naselju Stella Maris. Vsi udeleženci bodo lahko po dirki sodelovali na zabavi Pasta Party, ki je postala neločljiv del umaškega športnega dogodka.

Poskrbeli so tudi za najmlajše – za otroke od štiri do šest let so pripravili dirko na 200 metrov, na dvakrat daljši progi se lahko pomerijo otroci med sedmim in devetim letom, izziv za tiste od desetega do 12. leta pa je proga na 800 metrov, za vse najmlajše pa je startnina brezplačna.

Bonifačić: Slovenci so pogosto zmagovalci

V posezoni se Poreč pripravlja za Ironman 70.3, ki bo potekal 19. oktobra. Začetki in konci kolesarke, plavalne in tekaške steze so, kot pojasnjujejo organizatorji, udobno skupaj v krogu 500 metrov skupaj z vsemi preostalimi pripadajočimi in pomembnimi vsebinami, kar je za udeležence velika prednost, ki je organizatorji drugje praviloma ne morejo zagotoviti.

Utrinek z lanskega poreškega Ironmana 70.3 Foto: Plava laguna

"Slovenci so redni udeleženci in pogosto tudi zmagovalci amaterskih športnih dogodkov v Istri," je povedal direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić. Pohvalil je Umag in Poreč, ki sta s svojimi dolgoletnimi naložbami v šport izpopolnila turistično ponudbo obeh mest in tudi cele Istre. "Odlično delo se odraža tudi v rekordnih rezultatih," je še dodal.