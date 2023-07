Pogačar preživel še en dramatičen dan: Jutri bo spet pokalo

Za zmago so se v osmi etapi letošnjega Toura pomerili sprinterji, Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek) pa je bil močnejši od Belgijcev Jasperja Philipsena (Alpecin – Deceuninck) in Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma). V zaključku druge najdaljše etape dirke je bil v dobrem položaju za sprint tudi slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki pa na koncu le ni preveč tvegal in etapo končal na desetem mestu. "Nisem imel nog za sprint," je v cilju povedal 24-letnik iz Klanca pri Komendi, ki je zadržal drugo mesto v skupnem seštevku in belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Jutri bo spet bolj zanimiv dan za Pogačarja.