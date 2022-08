Pidcocku po olimpijskem še evropski naslov

Naglič je za zmagovalcem zaostal 8:21 minute, ves čas pa se je vozil okoli 50. mesta in na koncu zasedel 47. mesto. Lani je bil Korošec na EP v Novem Sadu 41.

Po pričakovanjih je slavil 23-letni Pidcock. Zmagovalec letošnje 12. etape dirke po Franciji na vrh Alpe d'Hueza je moral startati precej iz ozadja in se dolgo prebijati proti vrhu.

Ob koncu prvega kroga je bil 27., na začetku četrtega pa je že ujel tekmece in nato večkrat silovito napadel ter se naposled tudi otresel najbližjih zasledovalcev. Nato je le še mirno krmaril do zmage in v cilj prišel 11 sekund pred drugouvrščenim Dancem Sebastianom Carstensenom in Švicarjem Filippom Colombom, ki je z 12 sekundami zaostanka osvojil bron.

Pidcock je tako lanskemu olimpijskemu naslovu iz Tokia dodal še evropskega, obenem pa je tudi aktualni svetovni prvak v ciklokrosu. V avstralskem Wollongongu bo konec septembra nastopil še na SP v cestnem kolesarstvu, kjer bo v širšem krogu favoritov.

Danes na startu ni bilo Švicarja Mathiasa Flückigerja, ki je bil pozitiven na dopinškem testu. To je v četrtek zvečer sporočila Švicarska protidopinška organizacija. Olimpijski podprvak iz Tokia je bil pozitiven na anabolični steroid zeranol ter posledično izpustil današnjo preizkušnjo.

