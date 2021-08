Peter Sagan za dve leti v ekipo TotalEnergies, vrača se Sam Bennet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan, ki je letos zaradi poškodbe predčasno končal Tour in moral izpustiti olimpijske igre, bo v prihodnji sezoni vozil za ekipo TotalEnergies. Kot so sporočili iz francoskega moštva serije continental pro, so sklenili dveletno pogodbo.