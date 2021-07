Matej Mohorič navdušuje tudi po Touru

Mohorič, Powless in Honore so bili večji del dirke v begu, z njimi pa še Italijan Lorenzo Rota (Intermarche Wanty Gobert Materiaux), ki pa je pred zaključkom etape padel, a trojica je obdržala prednost pred manjšo skupini favoritov in med seboj obračunala za zmago.

V ciljnem sprintu je bil Američan nekoliko močnejši od slovenskega državnega prvaka, ki pa je ciljno črto v San Sebastianu v Baskiji vendarle prečkal pred Dancem Honorejem. Mohorič se je tako veselil svojega najboljšega izida na klasičnih dirkah. Izboljšal je četrto mesto z lanske dirke Liege – Bastogne – Liege, leto pred tem pa je bil na dirki Milano – Sanremo peti.

Padec 5 km pred ciljem:

😳 What a end of the race from @MikkelHonore‼️



💥 He crashed in the last descent (5 km to go), but he didn't give up and reached the final podium 🎩



🇩🇰 El danés del @deceuninck_qst se cayó bajando Igeldo, pero consiguió levantarse y acabar 3º.



👏 Lan ederra‼️#Klasikoa 🔵🟢 pic.twitter.com/CNoS0dHFZO