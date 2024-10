Francoski energetski velikan TotalEnergies namerava do leta 2030 povečevati črpanje nafte in plina, s čimer želi pomiriti vlagatelje glede svoje zavezanosti fosilnim gorivom. Kot je poudaril izvršni direktor Patrick Pouyanne, se svetovno povpraševanje po nafti povečuje, medtem ko nizkoogljične tehnologije še niso uspele zares prodreti.

Družba je napoved rasti črpanja nafte in plina do leta 2030 zvišala na okoli tri odstotke letno, pri čemer bo v ospredju dejavnosti utekočinjen zemeljski plin (LNG). K temu bodo po napovedih podjetja, ki jih je pred dnevi povzela francoska tiskovna agencija AFP, pripomogli tudi letos začeti veliki projekti v Braziliji, Surinamu, Angoli, Omanu in Nigeriji.

Patrick Pouyanne je prepričan, da so vlaganja v sektor fosilnih goriv še naprej potrebna, čeprav namerava obenem TotalEnergies vlagati tudi v razvoj vetrne in sončne energije. Do leta 2030 želi proizvesti več kot 100 teravatnih ur električne energije, pri čemer bi 70 odstotkov energije izviralo iz obnovljivih virov.

Skupina proizvajalk nafte Opec sicer ocenjuje, da se bo svetovno povpraševanje po tekočem zlatu med letoma 2023 in 2050 povečalo za 17 odstotkov, kar je v nasprotju s prizadevanji za omejitev globalnega segrevanja. Mednarodna agencija za energijo medtem predvideva, da bo povpraševanje po vseh fosilnih gorivih – nafti, plinu in premogu – vrhunec doseglo pred letom 2030.