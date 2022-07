Ostre kritike na račun Rogliča in Jumbo-Visme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesar ekipe Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann je po šesti etapi Dirke po Franciji ostro kritiziral vožnjo kolesarjev Jumbo-Visme: "Kolesarijo kot zmešani, do zadnjega centimetra."

Osrednji junak šeste etape je postal slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je bil najhitrejši na cilju, povrhu vsega pa oblekel rumeno majico vodilnega. A na trasi spet ni šlo brez zapletov. Videli smo nekaj padcev. Dvanajst kilometrov pred ciljem se je nekaj kolesarjev znašlo na tleh, medtem ko je eden od favoritov za morebitno končno zmago Aleksandr Vlasov padel v zaključku etape.

🗨 Klare Wort von Max Schachmann an Jumbo: "Jumbo muss sich mal ein bisschen einkriegen. Roglic hat wieder diesen Sturz ausgelöst, weil die einfach wie die Kaputten auf dem letzten Zentimeter fahren und es nicht können. Das ist eine Gefährdung aller Fahrer."#TDF2022 #ARDTour pic.twitter.com/K1pewF3fIw — Sportschau (@sportschau) July 7, 2022

Njegov moštveni kolega pri Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann je bil oster po koncu dneva in se dotaknil kolesarjev Jumbo-Visme. "Ekipa Jumbo-Visme bi morala enkrat delovati normalno. Roglič (Primož Roglič, op. a.) je spet povzročil padec. Na zadnjem centimetru ceste vozijo kot nori. Tega preprosto ne morejo. To je nevarno za vse kolesarje," je za Sportschau dejal Schachmann, ki ni dal jasno vedeti, o kateri nesreči je govoril.

"Z moje strani je to očitna kritika. Po mojem mnenju je to popolnoma nepotrebno. Kjer ni mesta, v tistem trenutku enostavno ni mesta. V tem primeru se moraš preprosto sprijazniti s tem, da ne moreš priti v ospredje," je še dejal 28-letni nemški kolesar.

Danes je na Dirki po Franciji na sporedu izjemno zanimiva etapa s ciljem na La Planche des Belles Filles, ki je v karieri Rogliča in Pogačarja odigral pomembno vlogo. Mlajši od slovenskih asov je leta 2020 prav v kronometru s ciljem na ta vzpon prišel v zadnjem trenutku do rumene majice in prvič osvojil sloviti Tour de France. Po šesti etapi letošnje izvedbe je na dobri poti, da še tretjič zapored pokori konkurenco na tritedenski francoski kolesarski pentlji.