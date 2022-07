Poteza šampiona Jumbo-Visme jih je presenetila

Za mnoge je bila predstava Wouta van Aerta v 6. etapi Dirke po Franciji nerazumljiva, saj se je kot vodilni v skupnem seštevku podal v beg. Končal ga ni niti po tem, ko je dobil vse možne točke na letečem cilju, ki so zanj pomembne v boju za zeleno majico za najboljšega po točkah. In kakšni so bili odzivi na poskus člana Jumbo-Visme, ki se je končal z izgubo rumene majice?

Na Dirki po Franciji je bila v četrtek na sporedu najdaljša etapa. Kolesarji so morali prevoziti 219,9 kilometra, a tudi danes ni manjkalo akcije in hudega tempa. Wout van Aert (Jumbo Visma), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) in Jakob Fulgsang (Israel-Premier Tech) so bili v begu, na koncu pa je član Jumbo-Visme ostal sam.

Njegov skok v beg je bil za mnoge nerazumljiv, saj je v prejšnjih dveh etapah porabil ogromno moči. Zlasti včeraj, ko je nesebično reševal kaos pri Jumbo-Vismi. Wout je sam ostal 30 kilometrov pred ciljem, deset kilometrov pozneje pa ga je glavnina ujela. Na koncu je za velikim zmagovalcem Tadejem Pogačarjem zaostal sedem minut in pol ter se poslovil od rumene majice vodilnega.

Ali je razumel to potezo? "Ne, res ne!"

"Igra se z našimi 'jajci', a ne?" se je spraševal član Ineos Grenadiers Tom Pidcock. "Ne vem, kaj naj rečem."

Pidcock je končal kot četrti in moral priznati premoč Pogačarju, ki kolesari v svojem svetu: "Noge so bile dobre. Primož Roglič je šel nekoliko hitro v šprint, kar je vse presenetilo. Takrat sem zastal, kar je uničilo moj trenutek. Mislim, da sem se na koncu dobro izvlekel, vendar je bil Pogačar najmočnejši."

Foto: Reuters

Rolf Aldag, športni direktor Bora-Hansgrohe, ima svojo teorijo glede poteze van Aerta. Domneval je, da je bil to edini način, da bi zadržal rumeno majico. Na vprašanje, ali razume potezo, pa se je zasmejal: "Ne, res ne! Mogoče zato, ker so imeli pri Jumbo-Vismi včeraj zelo naporen dan in so rekli: 'Glej, Wout, ne moremo voziti in braniti tvojega rumenega dresa.' In zato je Wout rekel: 'No, veste kaj, bom pa sam naredil to."'

Šov za ljubitelje kolesarstva

"Napad je najboljša oblika obrambe. To je edina stvar, ki mi je padla na pamet. Z vsem spoštovanjem, on je absolutno eden najboljših kolesarjev na svetu, vendar ni fant, ki bi zdaj zmagal na Dirki po Franciji, zato je bila ta poteza zanimiva. Ampak je naredil dobro predstavo, veliko spoštovanje do njega. To kaže, kako dober kolesar je," je še dodal Aldag.

Kako se bosta v petkovi spektakularni etapi z vzponom na La Planche des Belles Filles spopadla Wout van Aert in Primož Roglič? Foto: Jerome Wassenaar

Reinardt Janse van Rensburg iz Lotto-Soudala je imel podobno mnenje: "Mislim, da si je želel rumeni dres. Če bi pustil beg, bi izgubil majico. Prav tako so UAE Emirates postavili pod pritisk, zato jih je morda skušal utruditi, preden pridejo na vrsto hribi. Mislim, da je danes verjetno porabil veliko energije. Zgodaj je navil tempo in zaradi tega je bila dirka res hitra. Prva ura je bila neverjetno hitra, in mislim, da so vsi trpeli. Trenutno je v svojem razredu. Bomo videli, kako bo šel v gorah. Upam, da bo upočasnil."

"Vesel sem, ker imajo ljudje radi takšne napade. Za šov je to super," je dejal član Bahrain-Victorious Damiano Caruso, medtem ko je Romain Bardet (Team DSM) dodal: "Mislim, da je bilo izvrstno videti takšen beg. Velik šampion je in skoraj mu je uspelo."