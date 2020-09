Obujamo spomine: dan, ko se je po Madridu razlegala Zdravljica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

15. september 2019 v Madridu: slovensko obarvan podelitveni oder za junake Dirke po Španiji. Primož Roglič na prvem in Tadej Pogačar na tretjem mestu, vmes pa legenda kolesarstva Španec Alejandro Valverde.

15. september 2019 v Madridu: slovensko obarvan podelitveni oder za junake Dirke po Španiji. Primož Roglič na prvem in Tadej Pogačar na tretjem mestu, vmes pa legenda kolesarstva Španec Alejandro Valverde. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Pred natanko letom dni je v Madridu pred veličastno palačo Cibeles, kjer je potekala podelitev nagrad junakom Dirke po Španiji, zadonela slovenska himna v čast zmagovalcu Primožu Rogliču. Se bo scenarij ponovil to nedeljo, ko bodo pred Slavolokom zmage na Elizejskih poljanah v Parizu zavrteli himno v čast zmagovalca letošnje Dirke po Franciji?

Ali bo v nedeljo v Parizu donela Zdravljica v čast slovenskemu zmagovalcu Dirke po Franciji? Absolutno, katera pa? 40 +

Vraževeren sem, ne upam si napovedovati prihodnosti. 0 +

Ne, zapletlo se bo v zadnjem trenutku. 3 + Oddanih 43 glasov

Zavrtimo čas nazaj. Na 15. september 2019, ko so bile oči slovenskih ljubiteljev kolesarstva usmerjene na Iberski polotok.

"Kar v redu, a ne?" se je Primož Roglič, osrednji junak zadnje tritedenske dirke v lanski sezoni, Dirke po Španiji, muzal po veličastni podelitvi na znameniti Plazi de Cibeles v osrčju Madrida z mislijo na svoj dosežek. Na rdečo majico za zmagovalca dirke in zeleno za vladarja posebnega seštevka točk.

Zdravljica sredi Madrida (video: Alenka Teran Košir)

Ob Zdravljici, ki so jo zavrteli Rogliču v čast, je sindrom kurje polti doživljal tudi njegov devet let mlajši rojak Tadej Pogačar, s tremi etapnimi zmagami največja senzacija lanske Vuelte in še večja letošnjega Toura.

Takrat še ne polnoleten po mednarodnih merilih je Pogačar "zborbal" do 3. mesta v skupni razvrstitvi, tik za eno od največjih legend kolesarstva Alejandrom Valverdejem in Rogličem, in za nameček zmagal še v skupni razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja.

Kaj sta po podelitvi v Madridu povedala Tadej Pogačar in Primož Roglič? (video: Jaka Lopatič)

V Madrid je zaradi takrat največjega uspeha slovenskega kolesarstva pripotovalo tudi več deset Slovencev, ki so nekaj metrov stran od odra za zmagovalce visoko vihteli slovenske trobojnice in vzklikali tisto znano Kdor ne skače, ni Sloven'c.

Kdor ne skače, ni Sloven'c, je včeraj odmevalo po središču Madrida (video: Alenka Teran Košir)

Preberite še: