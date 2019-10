Sprejem za junaka: "Primož ve, kje se je rodil, kje je začel pot in kje dobi najboljšo energijo" #video

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes v domačem Zagorju doživel lep sprejem, ki so ga njegovi krajani pripravili v čast skupni zmagi na Dirki po Španiji.

Zagorje z okolico je Rogliča počastilo že drugič letos. Prvič ga je junija, ko so proslavili tretje mesto na Dirki po Franciji, skupno pa že petič.

V znamenju rdeče

Okrasitev v Zagorju in na poti vanj je bila tokrat v znamenju rdeče - rdečo majico je kolesar, doma iz Strahovelj, na Dirki po Španiji osvojil v veličastnem slogu. Njegovi krajani so njemu v čast na najvišji dimnik v Evropi v Trbovljah dvignili tudi rdeče cestno kolo. Krožišče sta krasila napis Primož Roglič in njegov portret.

Iz Strahovelj so ga do mestne ploščadi pospremili kolesarji in prijatelji, odeti v rdečo barvo, zbrana množica pa mu je pripravila špalir. Pod odrom so ga pričakali najmlajši Zagorjani iz tamkajšnjega vrtca. Kot se spodobi za priložnost, so se oblekli v rdeče in si nadeli čelade ter mu zapeli Kekčevo pesem. Sprejema niso izpustili niti smučarski skakalci iz kluba, kjer je Roglič začel športno pot, takrat skakalca.

"Hvala vsem, da ste tukaj. Izkoristimo trenutek, ko sem doma, ko sem med vami," je navijačem sporočil v rdečo majico oblečeni Roglič, ki je po koncu sprejema dolgo časa dajal avtograme in se fotografiral.

Župan Zagorja Matjaž Švagan, ki je Rogliča označil za ponos Zagorja in Zagorske doline, pa je dejal: "Primož ve, kje se je rodil, kje je začel pot in kje dobi najboljšo energijo."

O trasi Toura 2020: Težko bo

Devetindvajsetletnik si je danes vzel čas za sprejem in se ni udeležil predstavitve trase Dirke po Franciji 2020. "Veliko časa nisem imel, da bi si ogledal etape. Lora mi je v avtomobilu na poti sem prebrala etape. Težko bo," je o tem povedal Roglič in dodal: "Želel bi si štartati na najvišja mesta."

Švagan pa mu je že zdaj namignil, da se drugo leto znova vidijo na mestni ploščadi: "To ni konec. Drugo leto je Tour. To je začetek njegovega vzpona. Meja pred in nad njim ni."

V sezoni 2019 dosegel 13 zmag

Kaj ga čaka v prihodnjih prostih tednih, še ne ve, želi si izkoristiti čas za družino in prijatelje. Odgovoriti bo poskušal tudi na 80 ali 100 nedogovorjenih sporočil, ki jih je dobil po zmagi na Vuelti. Nekoliko lažje mu bo po zaslugi Telekoma Slovenije, ki mu je podaril nov telefon in dveletno naročnino.

Zagorjani in Roglič so na sprejemu prvič slišali skladbo njegovega prijatelja Dejana Žujića z naslovom S tabo je Slovenija, ki bo, kot kaže, nova himna najboljšega slovenskega kolesarja.

Sicer pa je za Rogličem izjemno leto. V sezoni 2019 je dosegel 13 zmag, od tega je le dve vknjižil na dirkah ekstrakategorije, vse preostale v svetovni seriji. Čeprav sezone še ni povsem konec - Roglič ne bo več dirkal -, jo bo končal na prvem mestu Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

