Razkrite pasti, ki bodo čakale Rogliča: nikdar niso šli tako zgodaj visoko

Kje bo potekala trasa Toura 2020

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Poglejte si vseh 21 etap Toura

Zahtevnejše etape podrobneje

Etape 2 / Stage 2

🚩Nice Haut Pays - Nice 🏁 187 km #TDF2020



⛰ Deux cols à plus de 1500 mètres dès le deuxième jour de course, une première ! / 2 climbs higher than 1500 metres at this point in the Tour, a first! ⛰ pic.twitter.com/9THRUpycnW — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 4 / Stage 4

🚩Sisteron - @orcieres 🏁 157 km #TDF2020



⛰ Une première arrivée en altitude pour tester les jambes des grimpeurs / A thigh-burning uphill finish that'll be sure to test the GC contenders. ⛰ pic.twitter.com/WCSHtYnOVD — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 6 / Stage 6

🚩 Le Teil - Mont Aigoual 🏁 191 km #TDF2020



L'enjeu sera d'éviter les pièges sur cette étape ! / This is not a stage to be taken lightly! pic.twitter.com/htXA7lpV2i — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 8 / Stage 8

🚩Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle 🏁 140 km #TDF2020



Un enchaînement classique des Pyrénées ! / A Pyrénées classic! pic.twitter.com/W9LkdBUCVt — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

⛰ Port de Balès : 11,7 km, 7,7%

⛰ Col de Peyresourde : 9,7 km, 7,8%#TDF2020 pic.twitter.com/4LRTXuk1LA — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

⛰ Col de la Hourcère: 11,1 km, 8,8%

⛰ Col de Marie-Blanque: 7,7 km, 8,6%



💪 Les coureurs joueront la victoire dans les pentes très raides du Col de Marie-Blanque. The riders will battle it out on the very steep climb up to the Col de Marie-Blanque.#TDF2020 pic.twitter.com/Obq2ssnVb2 — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 12 / Stage 12

🚩 Chauvigny - Sarran 🏁 218 km #TDF2020

La plus longue étape du #TDF2020 devrait sourire aux attaquants. / It's the longest stage of the #TDF2020, well-suited to the most offensive riders



📸 : Le Suc au May (Credit A.S.O.) pic.twitter.com/NVVQU4kVcu — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

⛰ Col de Neronne : 3,8 km, 9,1%

⛰ Pas de Peyrol : 5,4 km, 8,1%#TDF2020 pic.twitter.com/Q4cumqCFyr — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 14 / Stage 14

🚩Clermont-Ferrand - Lyon 🏁 197 km #TDF2020

Un menu dense avec les Monts du Forez puis 3 côtes dans le final lyonnais! / It's getting pretty tasty with the Monts du Forez and 3 climbs inside the last 15 km in Lyon. pic.twitter.com/GqmmyAxMV5 — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 15 / Stage 15

🚩Lyon - Grand Colombier 🏁 175 km #TDF2020



🤩 Grosse bagarre entre les favoris à la veille de la deuxième journée de repos! / The favourites will battle it out before the second rest day. pic.twitter.com/u5Cl8d2UgB — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 16 / Stage 16

🚩La Tour-Du-Pin - Villard-de-Lans 🏁 164 km #TDF2020



⛰ La Chartreuse et le Vercors comme terrain de jeux des attaquants ! / The Chartreuse and Vercors ranges, an attacking rider's playground! pic.twitter.com/JhZSFN7bLO — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 17 / Stage 17

🚩 Grenoble - Méribel (Col de la Loze) 🏁 168 km #TDF2020

⛰ Col de la Madeleine : 17,1 km, 8,4%

⛰ Col de la Loze : 21,5 km, 7,8%



Deux géants à gravir pour une étape décisive ! / Two giants have to be tamed on what will be a decisive stage! pic.twitter.com/qFnRbmn5jP — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 18 / Stage 18

🚩Méribel - La Roche-sur-Foron 🏁 168 km #TDF2020



📈 Plus de 4000 mètres d'ascension et le Plateau des Glières pour finir ! / Over 4000m of climbing ends with a finish at the Plateau des Glières! pic.twitter.com/iE5k3shTv5 — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 20 / Stage 20

🚩Lure - La Planche des Belles Filles 🏁 36 km ⏱ (ITT) #TDF2020



🤩 La Planche des Belles Filles, théâtre de l'ultime bataille pour le classement général / 🤩 La Planche des Belles Filles, the scene of the final battle for the GC and the Yellow Jersey. pic.twitter.com/IHVVyRjDF5 — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Etape 21 / Stage 21

🚩Mantes-la-Jolie - Paris Champs Elysées 🏁 122 km #TDF2020

Un dernier sprint massif avant la célébration / A massive final sprint before the party starts! pic.twitter.com/5lSWYGhRgW — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Primož Roglič je izjemno uspešno sezono zaključil pretekli konec tedna na dirki po Lombardiji. Med drugim je osvojil Vuelto, bil tretji na Giru, povrhu vsega pa je koledarsko leto končal na vrhu lestvice UCI (Mednarodna kolesarska zveza).

Danes ga čaka sprejem v domačem Zagorju (ob 16.30) in ni bil prisoten v Franciji, kjer so organizaotrji predstavili trase Toura 2020, prav tako pa bodo izbrali najboljšega kolesarja za letošnje leto – podeljuje ga francoska kolesarska revija Velo Magazine.

Čeprav je za Rogličem sanjsko leto, pa je nekako slutiti, da bi lahko prestižna lovorika romala v roke drugega kolesarja, saj bi bil v nasprotnem primeru prisoten v Franciji. Lani je pripadla legendarnemu španskemu kolesarju Alejandru Valverdeju, ki je pri 40 letih postal svetovni prvak.

Poglejte si vrhunce Toura 2019

⏪ Throwback to the best moments of the #TDF2019

⏪ Retour sur les plus meilleurs moments du #TDF2019 pic.twitter.com/zUL6JDwGIv — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Za letos izpostavljajo Kolumbijca Egana Bernala, ki je osvojil Tour, in Francoza Juliana Alaphilippeja, ki je zmagal na klasikah Strade Bianche, Milano-San Remo in Valonska puščica – skupno je imel 12 zmag, eno manj od Rogliča. Če bo Roglič izbran za najboljšega v letošnjem letu, lahko pričakujemo, da bo danes v Zagorju še toliko bolj pestro.

Trasa Toura še nikdar ni tako hitro zavila v hribe

Prav vsi kolesarji so z zanimanjem spremljali predstavitev trase za Tour 2020. Kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, bodo že drugi dan na tapeti. Tour namreč še nikdar v zgodovini ni šel tako hitro v hribe in povrhu vsega tako visoko.

Na 107. izvedbi bo kolesarje čakalo 29 kategoriziranih gorskih ciljev, šest etap se bo končalo z vožnjo v klanec. Ne bo manjkalo niti kolesarjenja po makadamu, zanimivo pa je, da bo vse skupaj le 36 kilometrov posamične vožnje (predzadnji dan), medtem ko ekipnega kronometra ne bo.

Po uvodu ob sredozemskem morju se bo dirka preselila v nižje predele francoskih Alp. Tehnični direktor dirke Thierry Gouvenou je dejal: "Od tam naprej se skoraj več ne vračamo iz gora, to je duh naslednjega Toura. Težavnost dirke je podobna zadnji, hkrati pa bo dirka 2020 zadnja v tem stilu, saj za leto 2021 pripravljamo novo strategijo."

Iz moštva Jumbo-Visma, katerega član je Roglič, je v Franciji Steven Kruijswijk. Skupaj s slovenskim kolesarjem in novincem Tomom Dumoulinom bo lahko prihodnje leto sestavljal konkurenčen trio najboljšim ekipam, kot je Ineos. Jasno, če se bodo vodilni pri nizozemski ekipi odločili, da bodo vse tri poslali v boj.

Chris Froome bo poskušal naslednje leto še petič osvojiti Tour. Foto: Getty Images

Kot so ocenili strokovnjaki, naj bi trasa naslednjega Toura ustrezala hribolazcem, kot Bernal, Chris Froome, Julian Alaphillipe in Thibot Pinot. Prav tako bi lahko bila po godu našemu kolesarskemu šampionu Rogliču.

Froome je moral letošnjo izvedbo izpustiti, potem ko jih je huje skupil pri padcu na dirki Criterium du Dauphine. Kot je dejal, naj bi imel pomoč mlajšega Bernala: "Rekel je, da bo pomagal. Moram biti močan. Če bo on močnejši, bom vesel, če bo zmagal, ker tako dirkanje poteka. Najmočnejši zmaga."

Drugič zapored ne bo ciljev na vrhu legendarnega L'Alpe d'Huez in Mount Ventouxa, zato bosta najtežja vzpona Puy Mary v centralnem masivu in Col de la Loze v osrčju Alp.

Tour 2020 se bo začel nekoliko prej, kot je to praksa, saj bodo prihodnje leto tudi olimpijske igre. Zavesa se bo dvignila 27. junija v Nici, spustila pa po 3470 kilometrih tradicionalno na Elizejskih poljanah, kjer bodo 19. julija razglasili osrednjega junaka.