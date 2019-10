Chris Froome se pripravlja na dirko na Japonskem

Britanski kolesar Chris Froome, ki je pred meseci grdo padel na ogledu trase na kriteriju Dauphine in ki si je v začetku septembra s kuhinjskim nožem še porezal palec, zdaj že trenira in se pripravlja na dirko kriterija Saitama na Japonskem.

Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji je na Dunaju, kjer si je ogledal zgodovinski tek Kenijca Eliuda Kipchogeja na maratonski razdalji, v pogovoru za Sky Sports dejal, da okrevanje dobro napreduje.

Froome je junija utrpel več poškodb, med drugim zlom stegnenice, komolca in reber, septembra je nato prestal še operacijo prsta, zdaj pa že znova trenira in bo kmalu pripravljen na tekmovalno vrnitev, je sporočil.

Prva njegova dirka po poškodbi bo kriterij Saitama 27. oktobra, ko bo nastopal ob boku moštvenega kolega pri Ineosu Kolumbijca Egana Bernala, zmagovalca letošnje Dirke po Franciji.

"Počasi se vračam, to je bilo težko poletje. Ampak hkrati sem imel veliko srečo, da poškodbe niso bile hujše in da se nisem udaril v glavo. Polomil sem si veliko kosti, a zdaj sem nazaj na nogah, vrnil sem se na kolo, od tega tedna ponovno hodim brez bergel, tako da gre vse v pravo smer," je dejal 34-letni kolesar.

Froome si drugo leto ponovno želi dirkati na francoski pentlji in ravno to ga motivira za naprej. "Trenutno me to žene naprej. Imam štiri zmage in peta bi bila neverjetna," je dodal.