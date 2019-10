Lombardija Nizozemcu, Roglič ostal pod odrom za zmagovalce

Bauke Mollema (Trek Segafredo) je skupini favoritov ušel kakšnih 18 kilometrov pred ciljem, si hitro pridelal nekaj deset sekund prednosti, njegovi tekmeci pa na napad niso odgovorili. Šele osem kilometrov pred ciljem na zadnjem vzponu napornega dneva se je v lov za Nizozemcem podal Roglič, se vodilnem približal na 30 sekund, nato pa so Zasavca ujeli tudi Alejandro Valverde (Movistar), Jakob Fuglsang (Astana), Michael Woods (EF Education First) in Egan Bernal (Ineos).

Mollema je zdržal do konca in postal zmagovalec zadnje klasike leta, Valverde je dobil šprint za drugo mesto z Bernalom, Roglič pa je v zaključku, ko je postalo jasno, da Nizozemca nihče ne more več ujeti, popustil in ciljno črto prečkal 34 sekund za zmagovalcem na sedmem mestu.

Na dirki po Lombardiji sta nastopila še dva Slovenca, državni prvak Domen Novak (Bahrain Merida) in Jan Polanc (UAE Emirates), ki pa nista bila v ospredju.

Dirka po Lombardiji 2019: 1. Bauke Mollema (Niz) Trek-Segafredo 5;52:59 2. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team + 0:16 3. Egan Bernal (Kol) Team Sky 4. Jakob Fuglsang (Dan) Astana Pro Team isti čas 5. Michael Woods (Kan) EF Education First 0:34 6. Jack Haig (Avs) Mitchelton-Scott 7. Primož Roglič (Slo) Team Jumbo-Visma isti čas 8. Emanuel Buchmann (Nem) Bora-Hansgrohe 0:50 9. Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 10. Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ isti čas …

Za Rogličem je sicer sanjsko leto 2019. Začel ga je s skupno zmago na Dirki po Združenih arabskih emiratih, nato je bil najboljši na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, zatem še na Dirki po Romandiji. Na Giro d'Italia je šel kot prvi favorit. Skupne zmage domov ni prinesel, je pa zgodovinske prve stopničke za slovensko kolesarstvo, ko je v Veroni stal na tretjem mestu. Sredi septembra je obrnil nov list v zgodovini slovenskega kolesarstva, ko je zmagal na Dirki po Španiji.

V zadnjem tednu je na italijanskih cestah dokazal, da je še vedno izvrstno pripravljen, zmagal je Dirki dell'Emilia in Tre Valli Varesine in odprl še knjigo uspehov na enodnevnih dirkah.

Sproščen, motiviran in vrhunsko pripravljen

Na klasiko odpadlega listja, kot pravijo Dirki po Lombardiji je odšel izvrstno pripravljen in motiviran. Il Lombardia mu že nekaj let predstavlja poseben izziv, letos pa je imel med Dirko po Italiji, ko je trasa zavila v smeri lombardijske klasike, veliko smole. Njegovo spremljevalno vozilo si je ravno v času okvare kolesa vzelo postanek za naravni odmor, zato je izgubil nekaj dragocenega časa, ko ga je skušal nadoknaditi, pa je doživel še trk z ograjo.

Na zadnjem od petih tako imenovanih kolesarskih spomenikov sezone ima najboljši slovenski dosežek Janez Brajkovič, ki je bil leta 2008 drugi. To tudi ostaja najboljši slovenski rezultat na največjih enodnevnih dirkah.

Edini, ki mu je do zdaj uspelo nanizati tri zmage na dirkah Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine in Il Lombardia ostaja legendarni Italijan Fausto Coppi.