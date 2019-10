Francoski Tour, kot ga še ni bilo: ustvarjen za lanskega osmoljenca, Pogačarju pisan na kožo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes so v Parizu razkrili vse skrivnosti trase, ki jo bo ponudila 107. Dirka po Franciji . Tour se bo 27. junija 2020 začel v Nici in tri tedne pozneje, 19. julija, končal na Elizejskih poljanah v Parizu. Obeta se napet boj med hribolazci. Martin Hvastija, nekdanji kolesar in velik poznavalec tega športa, ugotavlja, da je trasa kot ustvarjena za Francoza Thibauta Pinota, odlično pa bi se na njej znašel tudi Tadej Pogačar, tretji na letošnji Vuelti.

256 dni pred 107. izvedbo Dirke po Franciji so v Parizu, kjer bo že tradicionalno potekalo sklepno dejanje francoskega Toura, razgrnili traso najslovitejše dirke v tekmovalnem koledarju.

Zgolj en kronometer

Ta ponuja devet ravninskih etap, tri hribovite, osem gorskih in gorski kronometer. Kolesarje čaka 29 kategoriziranih vzponov, makadamski odsek in zgolj en posamični kronometer, ki bo na sporedu predzadnji dan. Vožnja na čas bo dolga samo 36 kilometrov in se bo končala na smučišču La Planche des Belles Fills na nadmorski višini 1035 metrov.

Najtežja vzpona na dirki bosta Puy Mary v osrednjem masivu in Col de la Loze v središču Alp, medtem ko legendarnih vzponov na Mont Vetoux, L'Alpe d'Huez, Galibier in Tourmalet ne bo na programu.

Martin Hvastija meni, da bi se na trasi prihodnjega Toura dobro znašel tudi mladi Tadej Pogačar, ki je že v svoji prvi sezoni v ekipo svetovne serije premaknil marsikateri mejnik. Na svoji prvi tritedenski dirki, Vuelti, je dosegel tri etapne zmage in to na najbolj zahtevnem terenu, na koncu zasedel 3. mesto in odnesel še belo majico najboljšega mladega kolesarja. Foto: Vid Ponikvar

Kolesarji bodo v 21 etapah prekolesarili 3.470 kilometrov, medtem ko se je števec lani ustavil pri številki 3.365 kilometrov, kar je 105 kilometrov manj.

Tour 2020 je ustvarjen za Pinota ...

Martin Hvastija je prepričan, da je trasa prihodnjega Toura, ki bo že v prvem tednu (pravzaprav že kar drugi dan) postregla z gorskimi izzivi, kot naročena za Francoza Juliana Alaphilippa, ki je lani najdlje vztrajal v rumeni majici vodilnega, predvsem pa Thibauta Pinota. Ta se je lani zaradi poškodbe z dirke moral posloviti v 19. etapi, a je že takrat napovedal vrnitev na Tour in nov poskus zmage na tej legendarni dirki.

Bi lahko Thibaut Pinot Franciji prinesel težko pričakovano zmago na Dirki po Franciji? Predzadnji dan, ko bo na sporedu kronometer, bo terasa vodila prav skozi njegov domači kraj Mélisey. Foto: Reuters

Trasa bo prav dan pred zaključkom vodila skozi Pinotov domači kraj Mélisey, kar bo z vidika motivacije in dodatnega zagona neprecenljivega pomena. Francozi sicer že vse od leta 1985, ko je slavil Bernard Hinault, čakajo na francoskega zmagovalca.

... in pisan na kožo Tadeju Pogačarju, Rogliču ustreza vse

Precej možnosti za dobro uvrstitev Hvastija pripisuje tudi Primožu Rogliču: "Ko je dobro pripravljen, mu ustreza vse." Enako velja za Tadeja Pogačarja. "Težko si predstavljam Tour, ki bi bil Tadeju bolj pisan na kožo," poudarja Hvastija, nekdanji kolesar, strokovni sodelavec Kolesarske zveze Slovenije in komentator Toura na nacionalni televiziji.

Bomo Pogačarja in Rogliča prihodnje leto spremljali na Touru? Foto: Unipublic/Photogomez Sport

"Ob pregledu trase se mi zdi pomembno predvsem to, da trasa nima ekstremno dolgih etap - najdaljša ima 218 kilometrov, večina etap je dolgih od štiri do pet ur -, ima pa relativno preproste in eksplozivne klance," ugotavlja Hvastija.

Predstavitve so se udeležili tudi štirikratni zmagovalec Toura Froome, tragični junak letošnje pentlje Thibaut Pinot , Julian Alaphilippe, Cadel Ewans, Warren Barguil in Romain Bardet. Na predstavitvi sta manjkala Primož Roglič, ki so mu popoldne v Zagorju pripravili sprejem, in Rogličev novi ekipni kolega Tom Dumoulin.



Klanci bodo kratki in eksplozivni

Hvastija izpostavlja tudi dejstvo, da na Touru ne bo ekstremnih klancev (na programu ni ne Mont Ventouxa niti Alpe d'Hueza), prav tako ne ekstremne nadmorske višine, z izjemo prelaza Col de la Loze (2.275 m) med smučiščema Meribel in Courchevel v 18. etapi, do katerega vodi nova cesta, ki je rezervirana zgolj za kolesarje. "Večina klancev bo kratkih in eksplozivnih," napoveduje Hvastija, ki je bil dvakrat med udeleženci slovite pentlje.

Izjave po predstavitvi trase



Froome (Ineos), ki še vedno okreva po poškodbi, je ocenil, da gre za najtežjo traso Toura v zadnjih šestih letih.

Pinot (FDJ) se zaveda, da bo šlo med favoriti za visoko uvrstitev v skupni razvrstitvi, za boj iz dneva v dan, Alaphilippe (Quickstep) pa je zadovoljen s presenečenji, ki jih prinaša trasa.

Odsotnost ekipnega kronometra kot napad na ekipi Ineos in Jumbo-Visma

Hvastija izpostavlja tudi to, da na dirki, ki so jo zaradi skoncentriranosti na južni del Francije že označili za Tour južne Francije 2020, ne bo ekipnega kronometra, kar vidi kot neposreden napad na ekipi Ineos in Jumbo-Visma, ki sta v tej disciplini med najboljšimi na svetu.

Tudi 6. etapa letošnjega Toura se je končala na smučišču La Planche des Belles Filles. Prihodnje leto se bo tam končal edini posamični kronometer na Touru. Foto: Reuters

Tour - olimpijske igre v Tokiu

Ker je Tour zaradi olimpijskih iger (začele se bodo 24. julija) letos prestavljen v zgodnejši termin, se je precej spremenil tudi tekmovalni koledar. Državna prvenstva bodo na sporedu predzadnji junijski konec tedna namesto zadnji, prestavljen pa je tudi termin dirke Po Sloveniji. Ta je bila do zdaj vedno na sporedu tretji junijski konec tedna, prihodnje leto pa jo bomo lahko spremljali teden dni prej.

Med zaključkom Toura in cestno dirko na olimpijskih igrah je zgolj šest dni. Hvastiji se zdi to premalo za dober nastop. "Kdor se bo izmučil na Touru in bo lovil dobro uvrstitev v skupni razvrstitvi, na olimpijskih igrah nikakor ne bo svež," opozarja. Precej drugače bo za kolesarje, ki bodo štartali na etapne zmage, zanje bo časa dovolj, dodaja.