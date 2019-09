Najstniški fenomen Rogličeva velika ovira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko smo lani v Innsbrucku spremljali svetovno prvenstvo do 23 let, Belgijec Remco Evenepoel ni imel prave konkurence. Na kronometru je deklasiral prav vse, kakor tudi na cestni dirki, na kateri je imel sicer nekaj težav. A je v svojem slogu, brez pomoči, prišel do zlate medalje.

Čeprav se je s kolesom spoznal že pred leti, je vzporedno do nedavnega še igral nogomet, v katerem se je prav tako dobro znašel. Na koncu se je odločil za kolesarstvo.

"Ni brez možnosti"

Že v krstni sezoni med člani je kot naš Tadej Pogačar pokazal izjemen talent. Zmagal je na Dirki po Belgiji, bil najhitrejši na klasiki de San Sebastian, osvojil prvo mesto na evropskem prvenstvu v kronometru, na državnem prvenstvu pa je bil v isti disciplini tretji.

V belgijski reprezentanci veliko stavijo na 19-letnega Evenepoela. Foto: Getty Images

"Ni brez možnosti. Evropski prvak je postal z 19-sekundnim naskokom pred Kasperjem Asgreenom. Svetovno prvenstvo res ni evropsko," je dejal Lefevere, ki verjame, da lahko Evenepoel celo osvoji zlato medaljo na kronometru. Izpostavil je še avstralskega kolesarja, ki je aktualni prvak iz Innsbrucka: "Rohan Dennis bo prav tako nastopil. Ni dirkal vse od Tour de Francea. Pripravljal se je prav za svetovno prvenstvo in bo nevaren za najvišja mesta."

Roglič po novo medaljo po letu 2017

A ima svoje račune tudi slovenski kolesar Primož Roglič, ki je v nedeljo postal kralj Vuelte. Prav na Dirki po Španiji je zablestel tudi v kronometru in pometel s konkurenco. Kakor tudi dvakrat na letošnjem Giru, kar je dober obet pred sredino dirko. Povrhu vsega se lahko slovenski kolesar pohvali tudi z medaljo s svetovnih prvenstev. Pred dvema letoma je bil na kronometru v Bergnu na Norveškem srebrn.

Bo mladi Evenepoel dobro nastopil tudi na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru? Foto: Getty Images

"Velika razlika je v tem, ali zmagaš ali si le na odru za zmagovalce. Šteje le zlata medalja. Remco bo nastopil tako na kronometru kakor tudi na cestni dirki. Z zmago v San Sebastianu in dobrimi nastopi v Nemčiji si je prislužil priložnost še za cestno dirko," poudarja Lefevere in s tem misli na 100-kilometrsko solo vožnjo v drugi etapi na Dirki po Nemčiji. Etape sicer ni dobil, vendar je pokazal, kako je lahko suveren v solo vožnjah, o čemer smo se lahko prepričali že v mlajših selekcijah.

Cestna dirka bo na sporedu zadnji dan svetovnega prvenstva, ki se bo začelo to nedeljo in končalo naslednjo. Trasa bo dolga kar 280 kilometrov in bo kolesarjem predstavljala prav poseben izziv.