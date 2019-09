Pred Pogačarjem poseben izziv, ki ga na svoji koži še ni okusil #video

Ob Primožu Rogliču je bil na nedavno končani Vuelti v središču pozornosti tudi nadarjeni Tadej Pogačar. Navdušil je kolesarski svet. In to v etapah, ki so bile najtežje. Takoj po prihodu v Slovenijo je misli že usmeril proti svetovnemu prvenstvu, ki bo zanj poseben izziv.

Končno tretje mesto, bela majica za najboljšega mladega kolesarja, tri etapne zmage so osrednji izkupički mladega Tadeja Pogačarja na Vuelti, ki bo 21. septembra dopolnil 21 let.

Če ne bi prvi dan na ekipnem kronometru padel, bi v skupnem seštevku celo prehitel Alejandra Valverdeja na drugem mestu.

Utrujen je, a ima v glavi že svetovno prvenstvo

Zablestel je v najtežjih gorskih etapah Vuelte in navdušil svetovno kolesarsko javnost. Vsi so bili presenečeni nad njim in, jasno, nad osrednjim junakom Primožem Rogličem.

Zanj je tritedenska dirka po Španiji pomenila velik napor. Sprva te dirke v njegovem koledarju sploh ni bilo. Z dobrimi predstavami na dirki po Kaliforniji, Algarvu in drugod si je prislužil vozovnico.

"Moram reči, da sem kar utrujen. Nekaj dni bom počival, se regeneriral," je na ponedeljkovi novinarski konferenci povedal član UAE Emirates.

Misli je že povsem preklopil na svetovno prvenstvo, na katerem bi sicer lahko nastopil še v kategoriji do 23 let, vendar se je že izkazal med člani, zato je pravilno, da je šel stopnico višje: "Vsako priložnost je treba zgrabiti. Na koncu jih lahko zmanjka. Že lani sem rekel, da med profesionalci ne bom šel korak nazaj. Ne zdi se mi pravično do drugih. Če sem dirkal na tritedenski dirki z najboljšimi, se mi ne zdi pošteno, da ne bi tudi na svetovnem prvenstvu."

Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Priložnost bo dobil na kronometru mešanih ekip – tri dekleta in trije fantje – in a cestni dirki, ki bo dolga kar 280 kilometrov. "Še nikoli nisem prevozil takšne razdalje. To bo poseben izziv. Že to, da je svetovno prvenstvo za člane, bo nekaj novega. Veselim se tega izziva. Tudi če bo predolga dirka zame, bom dal vse za ekipo, ker imamo dobre kolesarje," je dejal Komendčan in o ekipni preizkušnji dodal: "Imamo močno ekipo, čeprav tega nismo še nikdar odpeljali. Bomo videli, kako se bo izšlo, ker je nov format dirke. Jasno pa je, da bomo dali vse od sebe."

Povsem nova dimenzija zanj bo cestna dirka zadnji dan prvenstva. Rezultatskih pričakovanj nima, poudarja pa, da bo ekipi v pomoč. "Takšno traso je mogoče preživeti. Nisem takšen kolesar, da bi gledal le nase. V ekipi imamo kakovostne tekmovalce. Na svetovnih prvenstvih so bolj izkušeni kot jaz. Ko so dobro pripravljeni, imajo na takšni dirki več možnosti za uspeh od mene. To bo naloga selektorja, kdo bo kaj delal med dirko. Zagotovo pa bomo dirkali kot ekipa."

Z njim, 19-letnim Remcom Evenepoelom, 22-letnim Eganom Bernalom (zmagovalec Toura) in drugimi prihaja nova generacija kolesarjev, o kateri se bo v prihodnje, kot poudarja Tadej, še veliko slišalo: "Mladi kolesarji prihajajo. Izjemni talenti so. Mislim, da bomo v prihodnjih letih spremljali malce drugačna imena na vrhu rezultatov."