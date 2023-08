Mladi Francoz slavi naslov prvaka, Glivar daleč od vrha

Axel Laurance je svetovni prvak do 23 let.

Axel Laurance je svetovni prvak do 23 let. Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu so z naporno cestno dirko v Glasgowu danes opravili še mlajši člani do 23 let, naslova prvaka pa se je veselil Francoz Axel Laurance. Srebrno in bronasto odličje sta osvojila Portugalec Antonio Morgado in Slovak Martin Svrček. Edini Slovenec, ki je prišel do cilja, Gal Glivar, je zasedel 44. mesto.